Байден на встрече с Путиным обсудит Беларусь и нормы гражданской авиации

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июня – Sputnik. Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси и нормы гражданской авиации, заявил в пятницу старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.

"(…) мы будем говорить о Беларуси и необходимости соблюдения норм гражданской авиации, которые, как мы видим, грубо нарушались в последние недели", - рассказал Грин.

В повестке также обсуждение ситуации вокруг Украины, Ирана, Северной Кореи, Сирии, Афганистана, лидеры двух стран поднимут тему Арктики и изменения климата, кибербезопасности, обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки подчеркнула , что переговоры имеют большое значение для Вашингтона. "Мы рассматриваем встречу с президентом России не как награду, а как важную часть защиты американских интересов", - сказала она.

Чего ждет от встречи Россия

Президент России Владимир Путин не ожидает от переговоров с Джо Байденом ничего прорывного в российско-американских отношениях, однако рассчитывает на позитивный результат.

"Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь. О пандемии, борьбе с пандемией, вопросах экологического характера. Ну это примерная повестка дня", - сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер готов дать разъяснения касательно Беларуси, если США сами затронут данную тему.

Лидеры двух государств встретятся в Женеве 16 июня.

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