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Байден на встрече с Путиным обсудит Беларусь и нормы гражданской авиации
05.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июня – Sputnik. Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси и нормы гражданской авиации, заявил в пятницу старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.
"(…) мы будем говорить о Беларуси и необходимости соблюдения норм гражданской авиации, которые, как мы видим, грубо нарушались в последние недели", - рассказал Грин.
В повестке также обсуждение ситуации вокруг Украины, Ирана, Северной Кореи, Сирии, Афганистана, лидеры двух стран поднимут тему Арктики и изменения климата, кибербезопасности, обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями.
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"Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь. О пандемии, борьбе с пандемией, вопросах экологического характера. Ну это примерная повестка дня", - сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
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