Путин рассказал о своих ожиданиях от встречи с Байденом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. Российский лидер Владимир Путин не ожидает от встречи с Джо Байденом ничего прорывного в российско-американских отношениях.

Президент подчеркнул, что глава США "всю жизнь в политике" и обладает большим опытомю

"Он опытный, я надеюсь, человек очень взвешенный, аккуратный. Очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе. Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы нас всех поразить своими результатами", - заявил Путин.

Однако то, что встреча произойдет и на ней президенты обсудят двусторонние отношения и вопросы, представляющие для стран взаимный интерес – "уже само по себе неплохо".

"Я рассчитываю на позитивный результат. Надеюсь, что будут созданы условия, чтобы сделать последующие шаги для нормализации отношений", - добавил российский лидер.

Разоружение, борьба с терроризмом и COVID-19

Путин отметил, что будет обсуждать с американским коллегой стратегическую стабильность и урегулирование международных конфликтов в наиболее горячих точках.

"Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь. О пандемии, борьбе с пандемией, вопросах экологического характера. Ну это примерная повестка дня", - сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

О санкциях

На вопрос, стоит ли ожидать новых рестрикций после переговоров с президентом США, Путин ответил: "это вы у Байдена спросите, я не знаю".

Российский лидер добавил также, что РФ никаких санкций не вводит.

"Мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем. Почему американские партнеры делают то, что они делают, до сих пор во много остается загадкой", - сказал он.

Что говорят о предстоящей встрече в Белом доме

Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию вокруг дипломатов РФ и США, а также Беларусь, Украину, Иран, КНДР, Сирию, Афганистан, нормы гражданской авиации, перспективы дальнейшего разоружения и борьбу с изменением климата. Об этом на видеоконференции заявил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.

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