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Трамп отреагировал на блокировку его аккаунта в Facebook

05.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Экс-президента США Дональд Трамп назвал блокировку его аккаунта в Facebook оскорблением для поддержавших его избирателей.

В пятницу Facebook объявил, что блокировка аккаунтов Трампа продлится не бессрочно, а будет ограничена двумя годами, начиная с 7 января 2021 года. Вместе с тем, в компании обратили внимание, что блокировка страницы бывшего хозяина Белого дома может быть продлена, если эксперты увидят "серьезный риск для общественной безопасности". В этом случае аккаунт даже могут удалить навсегда.

"Решение Facebook оскорбительно для рекордных 75 миллионов человек и многих других, которые отдали за нас свой голос на сфальсифицированных президентских выборах 2020 года", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

Экс-президента заметил, что нельзя допускать такой "цензуры и подавления".

Комментируя блокировку аккаунта бывшего американского лидера, в Белом доме заявили, что это исключительно решение компании Facebook.

"Наше мнение таково, что на любой платформе – будь это Facebook, Twitter, которая доносит информацию до миллионов американцев, лежит ответственность бороться с дезинформацией, идет ли речь о выборах или о вакцине", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, последние годы показали, как Трамп распоряжается своими страницами в сети. Псаки добавила, что нужно посмотреть, что будет через два года.

 
Теги: Минск
 
 
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Аккаунт бывшего американского президента заблокирован до января 2023-го, но если Трамп снова нарушит правила соцсети, то его страницы может быть полностью удалена.
 
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