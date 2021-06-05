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Путин признался, что будет скучать по Меркель

05.06.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин  рассказал о хороших деловых отношениях, которые сложились у него с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее Меркель, которая руководит немецким правительством с ноября 2005 года, неоднократно заявляла, что не намерена участвовать в следующих парламентских выборах, которые пройдут в ФРГ 26 сентября 2021 года. 

"Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю", - сказал Путин в ходе общения с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по Меркель, когда она покинет пост.

Российский президент назвал Меркель опытным политиком, прямым и надежным человеком, последовательным и умеющим отстаивать свою позицию.

Путин выразил надежду, что отношения Москвы и Берлина и при новом канцлере будут стабильными и надежными.  

"Будем стремиться к тому, чтобы противоречия сводить к нулю. ФРГ - один из наших важных партнеров в мире и в Европе, и мы очень рассчитываем, что ситуация (в двусторонних отношениях) будет улучшаться", - добавил Путин.

 
Теги: Минск
 
 
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Путин добавил, что ему хотелось бы, чтобы стабильность и надежность присутствовали в деятельности будущего правительства ФРГ в отношениях с Россией.
 
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