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Посол Лукьянов в Брестской крепости: свои ворота нельзя открывать изнутри
05.06.2021 12:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 5 июн - Sputnik. Беларусь и Россия должны ставить в пример молодежи подвиг солдат-защитников Брестской крепости, заявил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов, посещая мемориальный комплекс.
Российский дипломат заявил, что героизм, с которой солдаты цитадели защищали рубежи Родины, потрясает.
"В истории человечества было много войн, кровопролития, жестокости...Было только две настоящие крепости: одна именовалась Троя, вторая называлась Брестской", - сказал посол.
По его словам, любую крепость можно взять двумя способами: "Когда сражаются до последнего солдата или когда открывают предательски ворота изнутри".
"Свои ворота изнутри мы открывать не должны никогда, а если да - то до последнего патрона", - отметил Лукьянов.
Посол РФ возложил цветы на площади Церемониалов. А после с сотрудниками посольства почтил минутой молчания память павших солдат Брестской крепости.
Также глава российской дипмиссии посетил выставку "1941. Первые дни войны". Это фотопроект агентства Sputnik, посвященный 80-летию с момента начала Великой Отечественной. Экспозиция расположена в руинах Белого дворца на территории Брестской крепости.
Лукьянов в эти совершает свой первый визит в регионы Беларуси в ранге главы российской дипмиссии.
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Российский дипломат посещает Брестскую область с рабочим визитом, экскурсия по крепости - особый пункт программы посла.
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