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Казахстан озвучил свою позицию по "коллективному" ответу ЕАЭС на санкции
05.06.2021 14:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июня – Sputnik. Казахстан никаких переговоров о "консолидированных мерах" стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет, говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Ранее вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко заявил, что по предложению Беларуси в ЕАЭС выработают меры по противодействию санкционной политике.
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве Казахстана напомнили, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС носят сугубо экономический характер. Поэтому в Казахстане считают неприемлемым наделять органы евразийской интеграции несвойственными для них функциями.
Поэтому в МИД обратили внимание, что "в контексте обсуждения инициатив, выходящих за рамки предмета регулирования Договора о ЕАЭС, в том числе по применению ответных мер на санкционные действия третьих стран, исходим из того, что санкции Запада имеют в своей основе, прежде всего, политические мотивы". При этом в сообщении подчеркивается, что санкции западных стран введены в отношении отдельных государств, а не всего ЕАЭС.
"Отмечаем, что Республика Казахстан никаких переговоров о "консолидированных мерах" стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.
В завершение в МИД Казахстана обратили внимание, что в ЕАЭС может вестись совместная работа "по недопущению негативного влияния таких санкций на социально-экономическое развитие наших государств".
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Белорусские власти анонсировали совместную со всеми странами Союза ответную политику на санкции, которые вводят в отношении республики западные страны.
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