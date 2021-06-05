Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июня – Sputnik. Казахстан никаких переговоров о "консолидированных мерах" стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет, говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Ранее вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко заявил, что по предложению Беларуси в ЕАЭС выработают меры по противодействию санкционной политике.

В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве Казахстана напомнили, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС носят сугубо экономический характер. Поэтому в Казахстане считают неприемлемым наделять органы евразийской интеграции несвойственными для них функциями.

Поэтому в МИД обратили внимание, что "в контексте обсуждения инициатив, выходящих за рамки предмета регулирования Договора о ЕАЭС, в том числе по применению ответных мер на санкционные действия третьих стран, исходим из того, что санкции Запада имеют в своей основе, прежде всего, политические мотивы". При этом в сообщении подчеркивается, что санкции западных стран введены в отношении отдельных государств, а не всего ЕАЭС.

"Отмечаем, что Республика Казахстан никаких переговоров о "консолидированных мерах" стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств не ведет", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

В завершение в МИД Казахстана обратили внимание, что в ЕАЭС может вестись совместная работа "по недопущению негативного влияния таких санкций на социально-экономическое развитие наших государств".