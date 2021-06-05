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Беларусь усиливает роль Совбеза в защите суверенитета - соответствующий документ подписал Александр Лукашенко
05.06.2021 14:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Вопросы территориальной целостности и конституционного строя, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и борьбы с терроризмом обсуждались на заседании Совета безопасности 18 мая. Правительству дано поручение подготовить проект закона, предусматривающего изменение законов Беларуси "О чрезвычайном положении" и "О военном положении" в целях создания дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности.
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Беларусь усиливает роль Совбеза в защите суверенитета - соответствующий документ подписал Александр Лукашенко
Вопросы территориальной целостности и конституционного строя, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и борьбы с...
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