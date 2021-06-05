Департамент авиации: санкции против авиакомпаний - это рейдерский захват рынка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июня – Sputnik. Запреты на полеты в ЕС для белорусских авиакомпаний являются рейдерским захватом рынка и бизнеса, заявил в эфире ОНТ директор Департамента по авиации Артем Сикорский.

© Sputnik Дмитрий Босак Брест и Калининград могут связать регулярные авиарейсы - посол РФ

Ранее в пятницу 4 июня стало известно, что Европейский Союз принял решение запретить белорусским авиационным компаниям использовать собственное воздушное пространство и аэропорты. Исключением из этого правила являются аварийные или экстренные посадки, а также гуманитарные рейсы.

Подобная реакция европейских властей вызвана инцидентом с рейсом компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, но был вынужден сесть в аэропорту Минска. Белорусские власти сообщили, что получили информацию о якобы заложенной на борту рейса бомбе. В результате был задержан белорусский гражданин Роман Протасевич, который летел этим рейсом. Белорусские власти объявляли его ранее в розыск, обвиняя в организации протестов после президентских выборов.

Беларусь получила высокую оценку ICAO

"Идет процесс удушения. На самом деле, вопреки всем международным документам, на основании фейковой новости принимаются такие непрофессиональные решения. Эти санкции – фактически рейдерский захват рынка и бизнеса. Авиакомпания не участвовала в этих событиях", - заверил директор Департамента по авиации.

По его словам, если бы белорусские власти не отреагировали на сообщение о заложенной бомбе, то последовало бы обвинение в уклонении от исполнения требований авиационной безопасности.

"А это было бы гораздо хуже. Нас сейчас винят за то, что мы профессионально выполняли свою работу. Когда была проверка ICAO, Беларусь получила оценку 100", - напомнил Артем Сикорский.

В завершение он отметил, что у Департамента по авиации сейчас есть "несколько важных направлений работы. Взаимодействие с международными организациями, чтобы развенчать фейки".

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