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Генсек НАТО: альянс обеспокоен сотрудничеством между Беларусью и РФ

06.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 июн - Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса всерьез обеспокоены сотрудничеством между РФ и Беларусью.

"НАТО – оборонительный альянс. Я не хочу слишком много спекулировать. Но мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси. Конечно, мы готовы в случае необходимости защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы", – сказал Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag.

По словам генсека НАТО, члены альянса "серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы".

"Альянс придерживается двустороннего подхода в отношении России: сдерживание и диалог", – отметил также Столтенберг.

В конце мая Йенс Столтенберг признался, что ему "трудно поверить", будто Москва не имеет отношения к экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси. Такие выводы он объяснил "очень тесными отношениями" между двумя государствами.

Президент России Владимир Путин, комментируя высказывание генсека НАТО, отметил, что подобные умозаключения свидетельствуют о том, что "люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить". Он подчеркнул, что российские спецслужбы никак не связаны со случившимся.

Инцидент с Ryanair

Борт FR4978 компании Ryanair выполнял рейс по маршруту Афины – Вильнюс, но над территорией Беларуси экипаж получил от диспетчерской службы сообщение о взрывном устройстве.

Самолет в сопровождении военного истребителя МиГ-29 совершил вынужденную посадку в Национальном аэропорту Минск, позже сообщение о минировании судна не подтвердилось.

Среди пассажиров оказался Роман Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA и редактор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" (оба канала признаны в Беларуси экстремистскими – Sputnik). Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Йенс Столтенберг говорил, что ему "трудно поверить", будто Москва не имеет отношения к экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси.
 
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