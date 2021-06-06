Байден: США хотят стабильных отношений с Россией и не ищут с ней конфликта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 июн - Sputnik. Президент США Джо Байден опубликовал статью в Washinapgton Post о готовящейся встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.

"Когда я встречусь с Владимиром Путиным в Женеве, это произойдет после дискуссий высокого уровня с друзьями, партнерами и союзниками, которые видят мир через ту же перспективу, что и США, и с которыми мы обновим связи и разделяемые цели. Мы останемся едины в противодействии вызовам России европейской безопасности, начавшимся с агрессии на Украине", – говорится в статье.

Байден подчеркнул, что "не будет сомнений в решимости США отстаивать демократические ценности, которые мы не можем отделить от наших интересов".

По словам Байдена, в телефонном разговоре с Путиным он выступил ясно и прямо. "США не ищут конфликта. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в рамках которым мы могли бы работать с РФ над проблемами, подобным стратегической стабильности и контролю над вооружениями", - заявил Байден.

"Поэтому я действовал незамедлительно, чтобы продлить ДСНВ на пять лет и укрепить безопасность американского народа и всего мира", - отметил президент США.

Что говорил о предстоящей встрече Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин не ожидает от встречи с Джо Байденом ничего прорывного в российско-американских отношениях.

Президент подчеркнул, что глава США "всю жизнь в политике" и обладает большим опытом.

"Он опытный, я надеюсь, человек очень взвешенный, аккуратный. Очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе. Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы нас всех поразить своими результатами", - заявил Путин.

Однако то, что встреча произойдет и на ней президенты обсудят двусторонние отношения и вопросы, представляющие для стран взаимный интерес – "уже само по себе неплохо".

"Я рассчитываю на позитивный результат. Надеюсь, что будут созданы условия, чтобы сделать последующие шаги для нормализации отношений", - добавил российский лидер.

Путин отметил, что будет обсуждать с американским коллегой стратегическую стабильность и урегулирование международных конфликтов в наиболее горячих точках. Также в актуальной повестке, по его мнению, процессы разоружения, борьба с терроризмом, пандемия и борьба с ней, вопросы экологического характера. Ну это примерная повестка дня", - сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Об отношениях России и Запада

Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.

В Москве также неоднократно отвергали обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что Россия ни на кого не будет нападать.

Встреча Байдена и Путина намечена на 16 июня в Женеве, для президента США европейское турне будет первой зарубежной поездкой: Байден поучаствует в саммитах с ЕС и НАТО.