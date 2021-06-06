Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса серьезно обеспокоены все более тесным сотрудничеством Беларуси с Россией. Об этом, как сообщает ТАСС , он заявил в опубликованном 6 июня интервью газете Welt am Sonntag.

"Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством Москвы и Минска в последние месяцы", — сказал Столтенберг.

По его мнению, Беларусь "становится все зависимее" от России.

"НАТО — оборонительный альянс. Я не хочу много спекулировать, но мы бдительны и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Белоруссии", — отметил генсек НАТО. "Разумеется, мы готовы в серьезном случае защитить каждого участника альянса и оборонять его от любой угрозы, которая исходит от Минска и Москвы", — заявил он.

Столтенберг сообщил, ситуация в Беларуси будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе. По его словам, будет пересмотрено существующее соглашение о партнерстве с Беларусью, которое уже в значительной степени заморожено.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генсек НАТО: Страны альянса серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством Москвы и Минска Минск, 6 июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса серьезно обеспокоены все более тесным сотрудничеством Беларуси с Россией. Об...

БелаПАН.