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Головченко рассказал об ответных мерах против Запада
06.06.2021 10:53 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Комплекс защитных мер в ответ на санкции Запада «остудит разгоряченные головы». Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» в пятницу.
Беларусь может ограничить транзит и ввести эмбарго товаров в ответ на санкции Запада.
«Мы способны защитить своих граждан и свои предприятия», - сказал премьер. Ранее он заявлял, что меры будут болезненными для стран, «занявших откровенно враждебную позицию - от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита».
Головченко напомнил, что в Беларуси ведут деятельность много иностранных предприятий, и они могут потерять местный рынок. А Минску придется уходить от западных товаров и технологий. Страна может переключиться в том числе на азиатские технологии, которые последние несколько десятилетий «семимильными шагами движутся вперед».
«По предварительным подсчетам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые достаточно активно развиваются», - сказал Головченко.
Премьер отметил, что официальный Минск все же рассчитывает «на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата, предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей».
По его словам, лейтмотивом всех заявлений Александра Лукашенко на международных площадках всегда было желание мира и спокойствия региона, а также построение равноправных партнерских отношений.
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Комплекс защитных мер в ответ на санкции Запада «остудит разгоряченные головы». Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу...
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