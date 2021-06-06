Головченко рассказал об ответных мерах против Запада

Комплекс защитных мер в ответ на санкции Запада «остудит разгоряченные головы». Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» в пятницу.

Беларусь может ограничить транзит и ввести эмбарго товаров в ответ на санкции Запада.

«Мы способны защитить своих граждан и свои предприятия», - сказал премьер. Ранее он заявлял, что меры будут болезненными для стран, «занявших откровенно враждебную позицию - от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита».

Головченко напомнил, что в Беларуси ведут деятельность много иностранных предприятий, и они могут потерять местный рынок. А Минску придется уходить от западных товаров и технологий. Страна может переключиться в том числе на азиатские технологии, которые последние несколько десятилетий «семимильными шагами движутся вперед».

«По предварительным подсчетам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий. Плюс к этому российские технологии, которые достаточно активно развиваются», - сказал Головченко.

Премьер отметил, что официальный Минск все же рассчитывает «на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата, предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей».

По его словам, лейтмотивом всех заявлений Александра Лукашенко на международных площадках всегда было желание мира и спокойствия региона, а также построение равноправных партнерских отношений.

О том, что Беларусь готовит ответные санкции, ранее говорил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Ранее

3 июня Государственный департамент США выступил в поддержку возобновления санкций в отношении белорусских предприятий. Там также призвали официальные власти Беларуси провести диалог с демократическими силами. МИД Беларуси уже ответил США.

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту оказался редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Инцидент вызвал резкую реакцию в мире.

ЕС и США потребовали немедленно освободить журналиста, назвав произошедшее шокирующим и вопиющим событием.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил , что Госдеп разочарован тем, куда зашли отношения с Беларусью, и что белорусские власти до этой ситуации «путем безжалостных и усиливающихся репрессий против своих граждан, кульминацией которых, конечно, совсем недавно стало то, что мы все видели - возмутительное принудительное изменение направления полета рейса Ryanair и арест белорусского журналиста и его спутницы, которые были на этом рейсе», - сказал Прайс.

США возобновили санкции против девяти белорусских предприятий, замороженные в 2015 году. Теперь гражданам Штатов запрещается сотрудничать с данными организациями и их собственностью.