Р. Головченко о санкциях: Cила противодействия будет превосходить силу давления

Источник материала: БT

Белорусская экономика успела восстановиться после пандемии и готова отразить новый удар - на этот раз санкционный. Пока политики ЕС и США соревнуются, кто предложит наибольший ущерб отечественной экономике и людям, Беларусь провела свой экскурс в санкционную историю. За последние десятилетия самые "драконовские меры" против гораздо более слабых и отрезанных от союзников государств не давали нужного эффекта. Не получится и с Беларусью - уверен премьер-министр нашей страны Роман Головченко.

Говоря в целом о санкциях и давлении на Беларусь, премьер подчеркнул: мы - состоявшееся государство, готовое защитить своих людей и предприятия. При этом сила противодействия санкциям будет превосходить силу давления. Впрочем, еще есть надежда, что горячие головы в ЕС и США взвесят все за и против новой торговой войны и сохранят свои бизнес-интересы в Беларуси и Евразии.