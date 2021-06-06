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Р. Головченко о санкциях: Cила противодействия будет превосходить силу давления

06.06.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская экономика успела восстановиться после пандемии и готова отразить новый удар - на этот раз санкционный. Пока политики ЕС и США соревнуются, кто предложит наибольший ущерб отечественной экономике и людям, Беларусь провела свой экскурс в санкционную историю. За последние десятилетия самые "драконовские меры" против гораздо более слабых и отрезанных от союзников государств не давали нужного эффекта. Не получится и с Беларусью - уверен премьер-министр нашей страны Роман Головченко. 

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в проекте ''Вопрос номер один''


Говоря в целом о санкциях и давлении на Беларусь, премьер подчеркнул: мы - состоявшееся государство, готовое защитить своих людей и предприятия. При этом сила противодействия санкциям будет превосходить силу давления. Впрочем, еще есть надежда, что горячие головы в ЕС и США взвесят все за и против новой торговой войны и сохранят свои бизнес-интересы в Беларуси и Евразии.

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Белорусская экономика успела восстановиться после пандемии и готова отразить новый удар - на этот раз санкционный. Пока политики ЕС и США соревнуются, кто...
 
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