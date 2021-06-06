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Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО об угрозе от Минска и Москвы

06.06.2021 13:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 июн - Sputnik. НАТО хочет не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции России и Беларуси, заявила официальный представитель МИД ФР Мария Захарова.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса серьезно обеспокоены все более тесным сотрудничеством России и Беларуси. Комментируя это заявление Столтенбрега, Захарова отметила: "Вот и ответ на вопрос, почему Запад так неистово взялся за Беларусь: нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит".

"Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции", – написала официальный представитель МИД РФ в Telegram.

"Что касается готовности "защитить каждого участника Альянса от угрозы, исходящей от Москвы и Минска", то хочется, по традиции, пожелать НАТО и его Генсеку здоровья, которое напрямую связано с преодолением старых фобий и избавлением от маний преследования", – добавила Мария Захарова.

Она также отметила, что за минувшие десятилетия у НАТО накопилось много нерешенных проблем, к которому добавился внутренний терроризм в США.и добавила, что именно на этом и стоит сконцентрировать внимание  странам, входящим в альянс, а не на вымышленных угрозах.

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Теги: Минск
 
 
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Мария Захарова отметила, что за минувшие десятилетия у НАТО накопилось много нерешенных проблем, и на нихи стоит сконцентрировать внимание  странам, входящим в...
 
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