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В НАТО обеспокоены сотрудничеством Беларуси и России

06.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Генеральный секретарь ведомства Йенс Столтенберг заявил, что "альянс серьезно обеспокоен военным сотрудничеством Беларуси и России и готов к защите своих союзников от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы". О какой угрозе идет речь, конечно же, не уточняется. Понятно только одно: мощный союз и достойное противостояние недружественным действиям Запада серьезно озаботили членов альянса.

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Теги: Минск
 
 
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Генеральный секретарь ведомства Йенс Столтенберг заявил, что "альянс серьезно обеспокоен военным сотрудничеством Беларуси и России и готов к защите своих...
 
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