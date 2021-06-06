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В НАТО обеспокоены сотрудничеством Беларуси и России
06.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Генеральный секретарь ведомства Йенс Столтенберг заявил, что "альянс серьезно обеспокоен военным сотрудничеством Беларуси и России и готов к защите своих союзников от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы". О какой угрозе идет речь, конечно же, не уточняется. Понятно только одно: мощный союз и достойное противостояние недружественным действиям Запада серьезно озаботили членов альянса.
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Генеральный секретарь ведомства Йенс Столтенберг заявил, что "альянс серьезно обеспокоен военным сотрудничеством Беларуси и России и готов к защите своих...
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