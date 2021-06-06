Генсек НАТО: зависимость Беларуси от России возрастает

Участники НАТО готовы обороняться от любой угрозы, «которая исходит от Минска и Москвы».

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию, которая складывается на восточном рубеже альянса. Свое мнение генсек высказал в интервью немецкого издания Welt am Sonntag.

Столтенберг сказал, что обеспокоен «более тесным сотрудничеством Москвы и Минска» в последние месяцы. Он считает, что зависимость Беларуси от России возрастает.

«Я не хочу много спекулировать, но мы бдительны и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Беларуси», - рассказал он в интервью и заявил, что участники альянса готовы обороняться от любой угрозы, «которая исходит от Минска и Москвы».

Он отметил, что 14 июня на саммите в Брюсселе планируется принятие новой повестки «НАТО 2030», цель ее – сдерживание будущих угроз, в том числе «растущей агрессивности России». Предполагается пересмотреть и заморозить существующее соглашение с Беларусью.

Ранее

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил , что Госдеп разочарован тем, куда зашли отношения с Беларусью, и что белорусские власти до этой ситуации «путем безжалостных и усиливающихся репрессий против своих граждан», - сказал Прайс. И напомнил «о возмутительном принудительном изменение направления полета рейса Ryanair и аресте белорусского журналиста и его спутницы, которые были на этом рейсе».

После инцидента НАТО ограничила доступ для некоторых белорусских дипломатов в свою штаб-квартиру в Брюсселе.

США возобновили санкции против девяти белорусских предприятий, замороженные в 2015 году. Теперь гражданам Штатов запрещается сотрудничать с данными организациями и их собственностью.

Фото РБК