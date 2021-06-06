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Генсек НАТО: зависимость Беларуси от России возрастает
06.06.2021 14:59 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Участники НАТО готовы обороняться от любой угрозы, «которая исходит от Минска и Москвы».
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию, которая складывается на восточном рубеже альянса. Свое мнение генсек высказал в интервью немецкого издания Welt am Sonntag.
Столтенберг сказал, что обеспокоен «более тесным сотрудничеством Москвы и Минска» в последние месяцы. Он считает, что зависимость Беларуси от России возрастает.
«Я не хочу много спекулировать, но мы бдительны и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Беларуси», - рассказал он в интервью и заявил, что участники альянса готовы обороняться от любой угрозы, «которая исходит от Минска и Москвы».
Он отметил, что 14 июня на саммите в Брюсселе планируется принятие новой повестки «НАТО 2030», цель ее – сдерживание будущих угроз, в том числе «растущей агрессивности России». Предполагается пересмотреть и заморозить существующее соглашение с Беларусью.
Ранее
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
После инцидента НАТО ограничила доступ для некоторых белорусских дипломатов в свою штаб-квартиру в Брюсселе.
США
Фото РБК
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Участники НАТО готовы обороняться от любой угрозы, «которая исходит от Минска и Москвы».
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