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Большой разговор по итогам сочинского переговорного марафона состоялся на неделе в Минске
06.06.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Экономическая интеграция - от нефтехимии до таможни, развязки по налоговому маневру и солидарный ответ на санкции и политическое давление. Одной из главных тем недели стало совещание на высшем уровне, которое подводит пусть промежуточный, но итог 9-часовых двухдневных переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.
Не "сломал", а подправил в пользу журналистов сам глава государства. Это правда, что прежде на совещаниях такого уровня реплики и вопросы от прессы до основных докладов не предусматривались. Да и традиции выкрикивать что-то, как у американских коллег, у нас нет. Но с первых же минут Президент задал новый формат открытого диалога. Звучало это примерно так: фейков и слухов вокруг Сочи так много, что будет логично дать журналистам слово сразу после вступительной речи Президента.
А теперь отмотаем немного назад и послушаем, что на самом деле обсуждалось в Сочи. Во-первых, инсинуации фейк-ньюс. В кейсе Президента, который так заинтриговал российских и зарубежных коллег, была аналитика от белорусских спецслужб. Причем практику обмена такими данными на высшем уровне несколько лет назад ввел Президент России. В этот раз обмен данными просто попал в кадр.
Второе разоблачение - дело о самолете Ryanair и Протасевиче. Оказалось, что вопросы к персонажу есть не только у белорусского правосудия (на них он в основном уже ответил, в том числе в нашумевшем интервью Марату Маркову). Вопросы могут задать и следователи с Донбасса. Там господин Протасевич обвиняется в неонацизме, геноциде мирного населения, организации сафари на живых людей через батальон "Азов". А это, согласитесь, совсем другая мера вины.
Про соглашение о поддержке Белавиа
Александр Лукашенко действительно попросил коллегу максимально загрузить нашу компанию рейсами по России - от Москвы до Краснодарского края. И, как видим, слово в Кремле держат. Уже открыты дополнительные маршруты. Также сняты все вопросы по поставкам сырой нефти на белорусские НПЗ и почти решена острая тема с компенсацией за налоговый маневр (это когда пошлины на нефть в России заменили налогом на ее добычу, что ударило по белорусской и союзной нефтехимии).
В ответ Беларусь пошла на соглашения по полностью прозрачным налогам, таможне и логистике в рамках Союзного государства, аккредитации большего числа лабораторий по тестированию на COVID и согласию в деле обороны союзных границ.
Как и обещал Президент Беларуси, все соглашения будут проработаны за лето. Уже осенью новая модель интеграции будет вынесена на Высший госсовет.
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Экономическая интеграция - от нефтехимии до таможни, развязки по налоговому маневру и солидарный ответ на санкции и политическое давление. Одной из главных тем...
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