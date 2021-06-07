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Сербия не планирует закрывать воздушное пространство для Беларуси
07.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. Сербия не планирует официально запрещать полеты белорусских авиаперевозчиков и закрывать свое воздушное пространство, констатировал в понедельник председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.
"Сербия не принимала такого решения, поскольку не является членом Европейского союза", - цитирует политика агентство
Напомним, что Евросоюз с 5 июня официально
Эти санкции не касаются гуманитарных рейсов, аварийных посадок и экстренных пролетов.
Инцидент с Ryanair
Поводом для ограничительных мер в отношении Минска стал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair, 23 мая летевшего из Афин в Вильнюс. Авиалайнер сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
© Sputnik / Виталий Белоусов
В результате был задержан находившийся на борту экс-главред признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России Софья Сапега.
В ЕС осудили вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair и призвали ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. Однако международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)
Авиакомпании "Белавиа" пришлось приостановить рейсы в ряд европейских стран, а также США. Минск, как заявляют эксперты, может пожаловаться на происходящее в ИКАО - из-за нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.
В ИКАО сообщили, что
Как
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Председатель парламента Сербии заявил, что его страна не собирается закрывать небо для белорусских авиакомпаний, так как не является членом ЕС
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