Сербия не планирует закрывать воздушное пространство для Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Сербия не планирует официально запрещать полеты белорусских авиаперевозчиков и закрывать свое воздушное пространство, констатировал в понедельник председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.

"Сербия не принимала такого решения, поскольку не является членом Европейского союза", - цитирует политика агентство РИА Новости .

Напомним, что Евросоюз с 5 июня официально закрыл небо для авиакомпаний Беларуси в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. Запрещены полеты и посадка белорусских самолетов в европейских аэропортах. Соответствующее постановление Евросоюза было опубликовано в пятницу.

Эти санкции не касаются гуманитарных рейсов, аварийных посадок и экстренных пролетов.

Инцидент с Ryanair

Поводом для ограничительных мер в отношении Минска стал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair, 23 мая летевшего из Афин в Вильнюс. Авиалайнер сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

В результате был задержан находившийся на борту экс-главред признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России Софья Сапега.

В ЕС осудили вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair и призвали ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. Однако международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) разделять политику и тему авиационной безопасности после инцидента с Ryanair и отменить запрет на полеты над Беларусью.

Авиакомпании "Белавиа" пришлось приостановить рейсы в ряд европейских стран, а также США. Минск, как заявляют эксперты, может пожаловаться на происходящее в ИКАО - из-за нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.

В ИКАО сообщили, что проведут расследование инцидента , первые итоги планируется подвести к 25 июня.

Как заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, республика готова отстаивать свои права в судебном порядке.

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