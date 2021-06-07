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Путин денонсировал Договор по открытому небу

07.06.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Российский лидер Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Ранее Госдума единогласно проголосовала за денонсацию Договора.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что после подписания президентом документа о денонсации ДОН, министерство должно передать Венгрии и Канаде (хранителям договора – Sputnik) ноту. Таким образом страны будут официально уведомлены о решении, принятом российскими властями.

По словам Рябкова, через полгода с момента вручения ноты, государство будет считаться официально покинувшим соглашение. Ведомство рассчитывает, что это произойдет в декабре.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией 26 мая 2001 года. Данное соглашение легло в основу архитектуры международной безопасности и укрепления доверия в Европе после "холодной войны".

Соглашение позволяет странам-участницам проводить разведывательные полеты над территориями друг друга, чтобы наблюдать за соблюдением соглашений в сфере контроля над вооружениями.

США вышли из Договора по открытому небу в ноябре 2020-го, а 15 января 2021 года процедуры по выходу из договора начала Российская Федерация.

По данным на конец 2020 года, участниками ДОН являлись 33 страны.

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Теги: Минск
 
 
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