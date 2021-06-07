Санкций США против России более 90, но они не работают - Кремль

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. США в отношении России ввели более 90 санкций, однако это не тот инструмент, который работает, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидным остается одно. Продолжается санкционная политика. Собственно, санкций там свыше 90 за всю историю было принято в отношении нашей страны. И конечно, это такой порочный какой-то замкнутый круг. Теоретически из которого, конечно, нужно выходить. Потому что санкции ведь не позволяют добиваться каких-то целей", - сказал Песков.

По его словам, санкции – это не тот инструмент, который может работать в данном случае. С Россией можно работать только в рамках диалога, основанного на взаимном уважении, подчеркнул Песков.

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