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Санкций США против России более 90, но они не работают - Кремль
07.06.2021 13:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. США в отношении России ввели более 90 санкций, однако это не тот инструмент, который работает, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидным остается одно. Продолжается санкционная политика. Собственно, санкций там свыше 90 за всю историю было принято в отношении нашей страны. И конечно, это такой порочный какой-то замкнутый круг. Теоретически из которого, конечно, нужно выходить. Потому что санкции ведь не позволяют добиваться каких-то целей", - сказал Песков.
По его словам, санкции – это не тот инструмент, который может работать в данном случае. С Россией можно работать только в рамках диалога, основанного на взаимном уважении, подчеркнул Песков.
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Пресс-секретарь президента сообщил, что единственный работающий инструмент с Россией – "это основанный на взаимном уважении диалог".
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