Владелец «Уралхима» рассказал о непричастности к телеграм-каналу Nexta

Гендиректор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин заявил, что не занимался финансированием телеграм-канала Nexta, признанного белорусскими властями экстремистским.

«Я могу ответить прямо и честно, ни я и ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал», - цитирует Мазепина агентство ТАСС в понедельник.

Он отметил, что ему неприятно говорить на данную тему, так как это противоречит его взглядам.

Мазепин заявил, что «хорошо понимает, кто такой Роман Протасевич».

«Молодой человек, которому 26 лет, который успел послужить в нацистском "Азове" на Донбассе, который работал на западные спецслужбы и сам признает, что получал зарплату, который организовывал штабы белорусской оппозиции», - сказал олигарх.

Мазепин отметил, что понимает Протасевича, который упомянул в своем «интервью» ОНТ, что протестный телеграм-канал якобы спонсировала компания российского олигарха, связанная с Уралом и «горной добычей».

«Ему грозит высшая мера наказания», - сказал Мазепин про журналиста. И добавил, что понимает и авторов «данной политической мелодрамы, которые хотели бы показать западный план захвата Беларуси со стороны западных спецслужб с одной стороны, с другой - в очередной раз показать российский след».

Фото: агентство "Москва"