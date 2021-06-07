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Владелец «Уралхима» рассказал о непричастности к телеграм-каналу Nexta
07.06.2021 14:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Гендиректор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин заявил, что не занимался финансированием телеграм-канала Nexta, признанного белорусскими властями экстремистским.
«Я могу ответить прямо и честно, ни я и ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал», -
Он отметил, что ему неприятно говорить на данную тему, так как это противоречит его взглядам.
Мазепин заявил, что «хорошо понимает, кто такой Роман Протасевич».
«Молодой человек, которому 26 лет, который успел послужить в нацистском "Азове" на Донбассе, который работал на западные спецслужбы и сам признает, что получал зарплату, который организовывал штабы белорусской оппозиции», - сказал олигарх.
Мазепин отметил, что понимает Протасевича, который
«Ему грозит высшая мера наказания», - сказал Мазепин про журналиста. И добавил, что понимает и авторов «данной политической мелодрамы, которые хотели бы показать западный план захвата Беларуси со стороны западных спецслужб с одной стороны, с другой - в очередной раз показать российский след».
Фото: агентство "Москва"
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Гендиректор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин заявил, что не занимался финансированием телеграм-канала Nexta, признанного белорусскими властями экстремистским.
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