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Москва требует от Минска объяснений по поводу высказываний Протасевича в эфире ОНТ

07.06.2021 15:35 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Роман Протасевич или официальный Минск должны пояснить слова о финансировании российским бизнесменом телеграм-канала Nexta, признанного белорусскими властями экстремистским. Об этом сообщает ТАСС.

«Во-первых, (Прим. - владельца «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрия) Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, это он или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть», - заявил журналистам Песков.

Пресс-секретарь российского главы государства отметил, что Дмитрий Мазепин не имеет и не может иметь никакого отношения к данному телеграм-каналу.

По мнению Пескова, Протасевич говорил о каком-то другом бизнесмене, а «белорусская сторона не уточнила».

«Поскольку прозвучали такие претензии, такие обвинения, наверное, должно последовать какое-то уточнение», - говорит Песков.

Напомним, гендиректор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин заявил, что не занимался финансированием телеграм-канала Nexta, признанного белорусскими властями экстремистским.

Ранее Протасевич упомянул в своем «интервью» ОНТ, что протестный телеграм-канал якобы спонсировала компания российского олигарха, связанная с Уралом и «горной добычей».

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Роман Протасевич или официальный Минск должны пояснить слова о финансировании российским...
 
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