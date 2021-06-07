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Москва требует от Минска объяснений по поводу высказываний Протасевича в эфире ОНТ
07.06.2021 15:35 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Роман Протасевич или официальный Минск должны пояснить слова о финансировании российским бизнесменом телеграм-канала Nexta, признанного белорусскими властями экстремистским. Об этом
«Во-первых, (Прим. - владельца «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрия) Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, это он или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть», - заявил журналистам Песков.
Пресс-секретарь российского главы государства отметил, что Дмитрий Мазепин не имеет и не может иметь никакого отношения к данному телеграм-каналу.
По мнению Пескова, Протасевич говорил о каком-то другом бизнесмене, а «белорусская сторона не уточнила».
«Поскольку прозвучали такие претензии, такие обвинения, наверное, должно последовать какое-то уточнение», - говорит Песков.
Напомним, гендиректор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин
Ранее Протасевич
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Роман Протасевич или официальный Минск должны пояснить слова о финансировании российским...
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