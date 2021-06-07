Москва требует от Минска объяснений по поводу высказываний Протасевича в эфире ОНТ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Роман Протасевич или официальный Минск должны пояснить слова о финансировании российским бизнесменом телеграм-канала Nexta, признанного белорусскими властями экстремистским. Об этом сообщает ТАСС.

«Во-первых, (Прим. - владельца «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрия) Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, это он или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть», - заявил журналистам Песков.

Пресс-секретарь российского главы государства отметил, что Дмитрий Мазепин не имеет и не может иметь никакого отношения к данному телеграм-каналу.

По мнению Пескова, Протасевич говорил о каком-то другом бизнесмене, а «белорусская сторона не уточнила».

«Поскольку прозвучали такие претензии, такие обвинения, наверное, должно последовать какое-то уточнение», - говорит Песков.

Напомним, гендиректор компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин заявил , что не занимался финансированием телеграм-канала Nexta, признанного белорусскими властями экстремистским.