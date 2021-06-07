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Пашинян отправил сам себя в отпуск

07.06.2021 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предоставил себе полуторанедельный отпуск, сообщили в понедельник в пресс-службе кабмина.

Его отпуск продлится с 7 по 18 июня – в период предвыборной кампании, Пашиняна в это время будет заменять вице-премьер Тигран Авинян.

"Предоставить исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну отпуск в период 7–18 июня", – говорится в приказе, размещенном на сайте армянского правительства.

Избирательная кампания внеочередных парламентских выборов стартовала в Армении в понедельник 7 июня и завершится 18 июня. Сами выборы состоятся 20-го числа, в них примут участие четыре партийных блока и 22 партии.

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Теги: Минск
 
 
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Отпуск и.о. премьер-министра Армении назначил себе на период парламентских выборов, которые состоятся 20 июня.
 
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