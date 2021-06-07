Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн - Sputnik. VIII Форум регионов Беларуси и России в этом году начнется 29 июня и продлится по 1 июля. Об этом сообщили Sputnik в пресс-службе Cовета республики Национального собрания.

В этом году мероприятие пройдет в Беларуси и в Московской области и будет включать в себя работу шести секций, а также молодежный форум двух стран. Тема форума - "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации".

В прошлом году Форум регионов Беларуси и России проходил в Минске. По его итогам были подписаны контракты на общую сумму более 700 миллионов долларов. Всего по итогам форума было подписано более 70 различных соглашений о сотрудничестве и контрактов.

Первое мероприятие такого формата прошло в 2014 году в Минске. Помимо белорусской столицы, которая несколько раз принимала форум, мероприятие принимали Сочи, Москва, Могилев и Санкт-Петербург.

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