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Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Беларуси

07.06.2021 18:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Владимир Путин поговорил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем и среди прочего обсудил и ситуацию в Беларуси.

"Осуждалась ситуация в Беларуси… Мишель подчеркнул, что властям Беларуси необходимо освободить политзаключенных, прекратить репрессии и насилие и начать всесторонний нацдиалог. Россия может сыграть важную роль в поддержке мирного урегулирования кризиса", – говорится в распространенном заявлении Евросовета.

В пресс-службе Кремля уточнили, что президент России назвал контрпродуктивным санкционное давление ЕС на Беларусь. 

© Sputnik / Владимир Астапкович
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"В связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Беларусь Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства", – сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Также Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Карабахе, внутриукраинский кризис и перспективы регистрации в ЕС российской вакцины "Спутник V". Что касается отношений Москвы и Брюсселя, то президент РФ назвали их "неудовлетворительными".

"Хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее, нынешнее состояние российско-есовских связей нельзя считать удовлетворительным. Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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Теги: Минск
 
 
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Москва может сыграть важную роль в урегулировании белорусского кризиса, заявил Шарль Мишель.
 
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