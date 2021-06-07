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Эйсмонт раскрыла подробности освобождения представителей Союза поляков

07.06.2021 19:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала заявление главы Польши Анджея Дуды о "дипломатических усилиях" по освобождению представителей незарегистрированного Союза поляков, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

© Sputnik / Виктор Толочко
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Она заявила, что значимую роль в этом вопросе сыграл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Помните разговор президента Беларуси с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым? Он состоялся в середине апреля. Так вот вопрос освобождения некоторых деятелей белорусского Союза поляков обсуждался именно тогда. И именно Нурсултан Абишевич за них просил, после чего было принято данное решение. А вот на польском (языке) этот вопрос Президент Беларуси не обсуждал ни с кем и никогда", – заявила Эйсмонт.

Ранее президент Польши заявил, что освобождение состоялось благодаря "собственным дипломатическим усилиям".

2 июня польский МИД сообщил, что "в результате действий польских дипломатических и консульских служб 25 мая в Польшу прибыли активисты польского меньшинства из Беларуси Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева".

Генпрокуратура Беларуси 25 марта возбудила в отношении председателя Союза поляков Анжелики Бориc и представителей организации Андрея Почобута, Ирены Бернацкой, Марины Тишковской и Анны Панишевой уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК Беларуси (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

Задержанных обвиняли в том, что они провели "ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после ВОВ, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества".

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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По словам пресс-секретаря главы государства, данная тема поднималась еще в середине апреля во время встречи Лукашенко и Назарбаева.
 
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