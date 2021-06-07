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Интересы государства и инвестора будут во главе угла будущего развития индустриального парка "Великий камень". Генеральную линию корректировок в правовом поле сегодня обозначил Президент. Во Дворце Независимости обсудили новации в бизнес-климате для самого масштабного китайско-белорусского проекта. Обновить условия ведения бизнеса для его резидентов предложило правительство. Это планомерная законодательная работа по привлечению инвестиций в экономику. И по этому пути идут во многих странах мира! Законы должны отвечать потребностям жизни. В этом уверен и Президент.

На повестке - ряд заметных изменений. Они касаются полномочий администрации, расширения направлений деятельности, поддержки стартапов, а также новых преференций для так называемых якорных инвесторов. Эта, по своей сути, особая экономическая зона уже объединила порядка 70 компаний с перспективой в миллиард долларов вложений в ближайшие 5 лет. И предстоящие новации - а Президент поддержал предложения - лишь ускорят движение капитала. Ольга Анищенко изучила ключевые положения проекта указа.

Говорим о будущем, инновациях, технологиях, а в уме держим "Великий камень"! Индустриальному парку под Минском, который за 10 лет стал магнитом для инвесторов, сегодня вряд ли нужны представления. Для резидентов это выгодные бизнес-условия и преференции, если ты готов привнести в страну что-то из разряда ноу-хау своего времени. Словом, для тех, кто создает новый продукт, которого нет на белорусском рынке, двери открыты.

Янь Санфэн, директор ООО "Фаст-МАЗ": "Великий камень" - это часть глобальной инициативы "Один пояс - один путь". Отчасти поэтому мы выбрали Беларусь. Здесь очень большие преимущества. Во-первых, логистика: хорошее сообщение с Европой и странами СНГ. Нам это важно. Сейчас главный рынок - белорусский, но мы планируем выходить и за ее пределы. Ну и конечно, налоговые льготы - очень ощутимая поддержка.

Технологии - фундамент сильной экономики, уверен глава компании Фаст-МАЗ. На площадке парка конвейер запустили в прошлом году, следуя логике: раз уж есть свой мотор - значит, быть и коробкам передач! Оперативность снабжения производства, оптимизация логистики - это лишь несколько преимуществ перед импортными аналогами. Белорусские агрегаты сделают автотехнику более конкурентной и в странах СНГ, и в дальнем зарубежье.







Автокомпоненты - лишь один из базовых кластеров индустриального парка. Квартет дополняют электротранспорт, медицина и фармацевтика, а также комплексная логистика. Словом, все это в зоне особого интереса китайско-белорусского проекта. И желающих работать под эти цели в белорусских бизнес-условиях немало. Рост числа резидентов не сбила даже пандемия! Плюс 10-15 % ежегодно.

Приманка для инвестора не только длительные налоговые каникулы, но и выгодная геолокация! На пути из Европы в Азию. И наоборот.

Но все это должно быть дорогой с двусторонним движением, уверен Александр Лукашенко, дескать, принцип "то, что немцу хорошо - подойдет не всем" здесь не работает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Льготные условия приличные в парке. И мы создавали этот парк, ориентируясь на то, что сможем в страну привлечь высочайшие технологии. Обучим наших людей этим технологиям. И опыт парка в производственных сферах перенесем на Беларусь. Это самое главное. Какой эффект для страны принесло создание индустриального парка и введение льготных финансовых условий для его резидентов? Это очень важно. Нельзя принимать нормативно-правовые акты, тем более указы Президента, не убедившись в том, а какой результат был от прежних подобных решений.

Своим удачным приобретением индустриальный парк называет 69 проектов. Ровно столько резидентов сегодня под крылом "Великого камня"! И все это итог целенаправленной работы в правовом поле. Сегодня это своего рода козырь в борьбе за инвестиции, где накал в пандемийное время точно не снижается. Создание лучших условий - гарантия движения капитала в нужном нам направлении и масштабирование экономического эффекта на всю страну. Если правительство уверено, что "Великий камень" такой эффект обеспечил - значит, развитию парка стоит придать движения, отметил Президент. Но учесть придется не только частный интерес.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Что еще нужно к тому, что уже сегодня создано? Потому что льготные условия, режим в парке очень привлекательны. Возможно, мы чего-то не создали. Исходить будем исключительно из интересов инвестора и интересов наших экономики, государства, общества. Предоставление дополнительных преференций инвесторам парка "Великий камень" должно быть выгодно с точки зрения интересов государства. Если мы что-то получаем, значит, надо предпринимать какие-то меры. Если мы в угоду каким-то инвесторам это делаем, без пользы для государства, вряд ли такие предложения мною будут поддержаны.

Теми, кто уже в числе резидентов, вложено более 670 миллионов долларов. Перспектива ближайшей пятилетки - миллиард! Не меньше. На каждый вложенный рубль - девять отдачи. Это к вопросу об эффективности законов для бизнеса. Но правовые нормы должны быть под стать времени. Этим принципом и руководствовалось правительство, предложив обновить правовое поле. Итак, на чем настаивает кабинет министров? В разработке - несколько направлений.

Во-первых, расширение полномочий администрации парка. Дополнительно она получит порядка 60 административных процедур. Ранее все они были в ведении местной власти. Это позволит придать скорости (читай - эффективности!) в принятии решений.

Стартапы смогут воспользоваться льготными условиями ведения бизнеса в "Великом камне"

Инновации - отдельный пункт в проекте указа. Под занавес прошлого года на площадке парка был создан совместный инновационный центр. Подспорье в развитии стартапов. Дело это рискованное: в самостоятельный проект вырастает лишь каждая десятая идея. Помощь на старте эту статистику поправит, уверены в администрации. В общем, ресурсы для этого есть. Осталось прописать условия в законе.

Также ожидается, что "Великий камень" сможет расширить круг потенциальных инвесторов. Основные направления дополнят новыми. В их числе будут, к примеру, технологии 5G, искусственный интеллект или традиционная китайская медицина.

Особые преференции пропишут для крупных резидентов. Таких еще называют "якорными". Это тот случай, когда инвестиции в проект превышают 50 миллионов долларов.

Словом, большому кораблю - большое плавание. И все на низком старте - проект указа готов. Откладывать его принятие, судя по всему, никто не собирается. Президент поручил не затягивать сроки принятия решений.







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