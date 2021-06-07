ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля в Московской области

07.06.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

900 миллионов долларов может составить сумма подписанных контрактов на предстоящем Форуме регионов Беларуси и России. Он пройдет в Москве и Московской области с 29 июня по 1 июля. Детальную программу мероприятия обсуждали сегодня в Совете Республики на совещании организационного комитета. В первый день участники встретятся в онлайн-формате. Сотрудничество на региональном уровне обсудят в рамках пяти профильных секций. Главной же темой VIII Форума регионов станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизвации. По традиции регионы готовят портфель предложений.  Самые крупные соглашения с российскими партнерами подпишут Могилевхимволокно, Белнефтехим и Гродненский мясокомбинат.

В прошлом году из-за пандемии форум прошел в онлайн-формате. До этого мероприятие дважды принимал Минск, а также Москва, Могилев, Сочи и Санкт-Петербург.


Читайте также:

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
900 миллионов долларов может составить сумма подписанных контрактов на предстоящем Форуме регионов Беларуси и России. Он пройдет в Москве и Московской области с 29...
 
Новости дня
Новости политики
 
Эйсмонт раскрыла подробности освобождения представителей Союза поляков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by