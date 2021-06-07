ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия ввела персональные санкции против 9 чиновников Канады

08.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Россия ввела персональные санкции в отношении девяти чиновников Канады, им на бессрочной основе запрещен въезд в страну, сообщило в понедельник Министерство иностранных дел РФ.

© Pixabay
Канада планирует расширить санкции против Беларуси

"Официальная Оттава продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что подобные действия негативно сказываются на перспективах восстановления диалога и налаживания отношений между РФ и Канадой.

По информации МИД, принято решение закрыть въезд в РФ на бессрочной основе следующим лицам:

  • министру юстиции и генпрокурору Дэвиду Ламетти
  • руководителю федеральной тюремной службы Энн Келли
  • комиссару Королевской канадской конной полиции Бренде Лаки
  • руководителю управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркес
  • министру по взаимодействию с регионами Доминику Леблану
  • заместителю министра национальной обороны Джоди Томас
  • заместителю начальника штаба нацобороны Майку Руло
  • заместителю комиссара Королевской канадской конной полиции Брайану Бреннану
  • начальнику разведуправления ВС Скотту Бишопу

"Российская сторона остается открытой, когда и если к этому будут готовы в Оттаве, к развитию наших отношений на основе принципов взаимного уважения", – сказали в МИД.

Как ранее сообщал Sputnik, в Канаде 24 марта заявили о введении ограничительных мер в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, который в настоящее время находится в колонии по приговору суда.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В "черный список" попали генеральный прокурор, руководитель федеральной тюремной службы, замминистра нацобороны и другие лица.
 
Новости дня
Новости политики
 
Эйсмонт раскрыла подробности освобождения представителей Союза поляков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by