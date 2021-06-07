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Россия ввела персональные санкции против 9 чиновников Канады
08.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. Россия ввела персональные санкции в отношении девяти чиновников Канады, им на бессрочной основе запрещен въезд в страну, сообщило в понедельник Министерство иностранных дел РФ.
"Официальная Оттава продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что подобные действия негативно сказываются на перспективах восстановления диалога и налаживания отношений между РФ и Канадой.
По информации МИД, принято решение закрыть въезд в РФ на бессрочной основе следующим лицам:
"Российская сторона остается открытой, когда и если к этому будут готовы в Оттаве, к развитию наших отношений на основе принципов взаимного уважения", – сказали в МИД.
Как ранее сообщал Sputnik, в Канаде 24 марта заявили о введении ограничительных мер в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, который в настоящее время находится в колонии по приговору суда.
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