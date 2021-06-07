Россия ввела персональные санкции против 9 чиновников Канады

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Россия ввела персональные санкции в отношении девяти чиновников Канады, им на бессрочной основе запрещен въезд в страну, сообщило в понедельник Министерство иностранных дел РФ.

"Официальная Оттава продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что подобные действия негативно сказываются на перспективах восстановления диалога и налаживания отношений между РФ и Канадой.

По информации МИД, принято решение закрыть въезд в РФ на бессрочной основе следующим лицам:

министру юстиции и генпрокурору Дэвиду Ламетти

руководителю федеральной тюремной службы Энн Келли

комиссару Королевской канадской конной полиции Бренде Лаки

руководителю управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркес

министру по взаимодействию с регионами Доминику Леблану

заместителю министра национальной обороны Джоди Томас

заместителю начальника штаба нацобороны Майку Руло

заместителю комиссара Королевской канадской конной полиции Брайану Бреннану

начальнику разведуправления ВС Скотту Бишопу

"Российская сторона остается открытой, когда и если к этому будут готовы в Оттаве, к развитию наших отношений на основе принципов взаимного уважения", – сказали в МИД.

Как ранее сообщал Sputnik, в Канаде 24 марта заявили о введении ограничительных мер в отношении девяти российских высокопоставленных чиновников из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, который в настоящее время находится в колонии по приговору суда.