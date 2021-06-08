Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 июня. В МИД Беларуси 8 июня проходит встреча министра иностранных дел Владимира Макея с главами посольств стран Евросоюза, США и Великобритании.

Информацию о встрече БелаПАН подтвердили сразу несколько дипломатических источников. О чем на ней идет речь, пока не сообщается.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В МИД проходит встреча Макея с дипломатами стран ЕС, США и Великобритании Минск, 8 июня. В МИД Беларуси 8 июня проходит встреча министра иностранных дел Владимира Макея с главами посольств стран Евросоюза, США и Великобритании. Информацию...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.