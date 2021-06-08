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В МИД проходит встреча Макея с дипломатами стран ЕС, США и Великобритании

08.06.2021 11:33 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 июня. В МИД Беларуси 8 июня проходит встреча министра иностранных дел Владимира Макея с главами посольств стран Евросоюза, США и Великобритании.

Информацию о встрече БелаПАН подтвердили сразу несколько дипломатических источников. О чем на ней идет речь, пока не сообщается.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 июня. В МИД Беларуси 8 июня проходит встреча министра иностранных дел Владимира Макея с главами посольств стран Евросоюза, США и Великобритании. Информацию...
 
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