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В МИД проходит встреча Макея с дипломатами стран ЕС, США и Великобритании
08.06.2021 11:33 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 июня. В МИД Беларуси 8 июня проходит встреча министра иностранных дел Владимира Макея с главами посольств стран Евросоюза, США и Великобритании.
Информацию о встрече БелаПАН подтвердили сразу несколько дипломатических источников. О чем на ней идет речь, пока не сообщается.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 8 июня. В МИД Беларуси 8 июня проходит встреча министра иностранных дел Владимира Макея с главами посольств стран Евросоюза, США и Великобритании. Информацию...
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