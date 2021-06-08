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А. Лукашенко: Военно-промышленный комплекс вносит приличный вклад в экономику Беларуси
08.06.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса заместителя премьер-министра Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса, передает корреспондент
Глава государства отметил, что военно-промышленный комплекс вносит приличный вклад в экономику Беларуси.
Оборонный сектор, подчеркнул Президент, - это самые высокотехнологичные производства, сравнимые только с космическими и атомными технологиями. "Без продвинутых технологий невозможно создать современное оружие", - добавил он.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса заместителя премьер-министра...
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