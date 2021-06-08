Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса заместителя премьер-министра Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса, передает корреспондент БелТА .





Глава государства отметил, что военно-промышленный комплекс вносит приличный вклад в экономику Беларуси.

Оборонный сектор, подчеркнул Президент, - это самые высокотехнологичные производства, сравнимые только с космическими и атомными технологиями. "Без продвинутых технологий невозможно создать современное оружие", - добавил он.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: Военно-промышленный комплекс вносит приличный вклад в экономику Беларуси Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса заместителя премьер-министра...

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