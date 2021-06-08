Идет подготовка к VIII Форуму регионов Беларуси и России

Источник материала: БT

Диалог между регионами Беларуси и России - залог успешного развития и стабильности. Об этом заявил вице-спикер верхней палаты парламента Анатолий Исаченко. Сегодня в Совете Республики прошло первое совместное заседание оргкомитетов двух стран. Темой VIII Форума регионов станет научно-техническое сотрудничества в эпоху цифровизации. В связи с эпидситуацией формат мероприятий решено скорректировать.

VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля.





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