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Идет подготовка к VIII Форуму регионов Беларуси и России
08.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Диалог между регионами Беларуси и России - залог успешного развития и стабильности. Об этом заявил вице-спикер верхней палаты парламента Анатолий Исаченко. Сегодня в Совете Республики прошло первое совместное заседание оргкомитетов двух стран. Темой VIII Форума регионов станет научно-техническое сотрудничества в эпоху цифровизации. В связи с эпидситуацией формат мероприятий решено скорректировать.
VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля.
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Диалог между регионами Беларуси и России - залог успешного развития и стабильности. Об этом заявил вице-спикер верхней палаты парламента Анатолий Исаченко....
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