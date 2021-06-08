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Доклад о результатах работы белорусского ВПК представили сегодня Президенту Беларуси

08.06.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Итоги работы белорусского военпрома. Доклад о результатах отрасли представлен сегодня Президенту.

Предприятия оборонного сектора работают прежде всего в интересах национальной безопасности. Плюс к этому комплекс делает серьезный вклад в экономику.

Традиционно в военно-промышленной сфере задействованы технологии самого высокого уровня. Условия работы предприятий оборонки в последнее время изменились - влияет и эпидсиуация, и нарастающий санкционный прессинг. Но не критично. Организации военно-промышленного сектора работают стабильно. Беларусь никогда не бряцала оружием. Но всегда должна быть готова постоять за себя. С этим и связаны поручения Президента по разработке и выпуску собственного вооружения. Мы последовательно развиваем компетенции, обеспечивая национальную безопасность и экспорт продукции ВПК.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Непростые времена, все нам угрожают: санкции, санкции. Конечно, наш ВПК не имеет таких разветвленных связей с теми, кто угрожает нам санкциями. Мы не имеем таких прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, мы не имеем Евросоюзом. Понятно, что с те, с кем мы сотрудничаем в области создания вооружения - Россия, КНР и другие, Турция - у нас с ними хорошие отношения. Поэтому будем надеяться, что эти угрозы санкционные, они не столь влияют на ВПК нашей страны.

Доклад о результатах работы белорусского ВПК представили сегодня Президенту Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня волнует производство стрелкового оружия. Мы не собираемся кого-то побеждать. Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия. Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться.

Президента интересовали финансовые показатели работы предприятий оборонного сектора. Также наработки в сфере создания новых и перспективных образцов вооружения. Витриной белорусских возможностей, традиционно, станет международный форум "Милекс-2021". Открытие ожидается через две недели.


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Итоги работы белорусского военпрома. Доклад о результатах отрасли представлен сегодня Президенту. Предприятия оборонного сектора работают прежде всего в...
 
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