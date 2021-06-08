ЕС и США рассчитывают, что Минск разрешит вернуться высланным дипломатам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с главами дипломатических миссий, работающих в республике. Об этом сообщила пресс-служба представительства Евросоюза в Беларуси.

Представительство, а также дипмиссии государств-членов ЕС в Беларуси и посольства США, Великобритании, Швейцарии, Японии опубликовали совместный комментарий по итогам встречи с главой белорусского ведомства.

"Главы миссий также выразили ожидание, что белорусская сторона позволит коллегам из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США, которых попросили покинуть страну, вернуться в Беларусь", - говорится в заявлении.

Главы дипмиссий призвали официальный Минск воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении их обычных обязанностей.

Кризис в Беларуси

Дипломаты в своем комментарии отметили, что "кризис в Беларуси нарастает", а также призвали власти страны "освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных". Главы дипмиссий заявили о необходимости начать "инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ".

Владимир Макей был проинформирован о потенциале позитивного развития двусторонних отношений в случае, если белорусские власти предпримут значительные шаги по обеспечению соблюдения демократических норм в стране, отмечается в комментарии.

Кроме того, дипломаты подтвердили, что зарубежные правительства по-прежнему готовы оказывать поддержку и способствовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси.