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Протестующие белорусы перекрыли дорогу на границе с Польшей. Акция проходит и в Литве

08.06.2021 15:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В пункте пропуска «Бобровники» — «Берестовица» в Польше белорусы начали акцию протеста и перекрыли дорогу. Аналогичная акция проходит и в Литве.

Глава НАУ Павел Латушко сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня в 13.00 (в 12.00 по местному времени) началось перекрытие дороги в польском пункте пропуска.

Акция протеста организована белорусами, которые оказались в соседней стране.

Протестующие озвучивают следующие требования:

  • Для Беларуси - освободить всех политических заключенных и вернуть гражданам право свободно перемещаться,
  • Для ЕС - ввести мощные санкции.

Латушко рассказал, что собирается дойти до границы, чтобы передать белорусским властям, Совету Министров петицию, в которой высказан призыв выполнить 30-й артикул Конституции Беларуси и открыть пограничные переходы для белорусов, «чтобы они могли свободно уезжать и возвращаться в Беларусь».

Сегодня в Литве на трассе Минск-Вильнюс проходит аналогичная акция.

По информации Onliner, еще в минувшую пятницу на пограничном пункте пропуска «Бобровники» — «Берестовица» с польской стороны начался палаточный митинг, организованный белорусской диаспорой в Польше.

Отметим, аналогичная акция состоялась и в Литве на пункте пропуска «Мядининкай» — «Каменный Лог». Так около границы, по некоторым данным, собралось около 200 человек.

Напомним, сейчас выехать на автомобиле из Беларуси могут только те граждане, которые имеют документ, подтверждающий их право на постоянное проживание в иностранном государстве. А также выезжающие в связи с учебой или работой за границей, в командировку или на похороны родственника, при этом нужно с собой иметь соответствующий документ.

 
Теги: Минск
 
 
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В пункте пропуска «Бобровники» — «Берестовица» в Польше белорусы начали акцию протеста и перекрыли дорогу. Аналогичная акция проходит и в Литве.
 
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