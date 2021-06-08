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Протестующие белорусы перекрыли дорогу на границе с Польшей. Акция проходит и в Литве
08.06.2021 15:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В пункте пропуска «Бобровники» — «Берестовица» в Польше белорусы начали акцию протеста и перекрыли дорогу. Аналогичная акция проходит и в Литве.
Глава НАУ Павел Латушко
Акция протеста организована белорусами, которые оказались в соседней стране.
Протестующие озвучивают следующие требования:
Латушко
Сегодня в Литве на трассе Минск-Вильнюс проходит аналогичная акция.
По информации Onliner, еще в минувшую пятницу на пограничном пункте пропуска «Бобровники» — «Берестовица» с польской стороны
Отметим, аналогичная акция
Напомним, сейчас выехать на автомобиле из Беларуси
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В пункте пропуска «Бобровники» — «Берестовица» в Польше белорусы начали акцию протеста и перекрыли дорогу. Аналогичная акция проходит и в Литве.
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