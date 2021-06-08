Протестующие белорусы перекрыли дорогу на границе с Польшей. Акция проходит и в Литве

В пункте пропуска «Бобровники» — «Берестовица» в Польше белорусы начали акцию протеста и перекрыли дорогу. Аналогичная акция проходит и в Литве.

Глава НАУ Павел Латушко сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня в 13.00 (в 12.00 по местному времени) началось перекрытие дороги в польском пункте пропуска.

Акция протеста организована белорусами, которые оказались в соседней стране.

Протестующие озвучивают следующие требования:

Для Беларуси - освободить всех политических заключенных и вернуть гражданам право свободно перемещаться,

Для ЕС - ввести мощные санкции.

Латушко рассказал , что собирается дойти до границы, чтобы передать белорусским властям, Совету Министров петицию, в которой высказан призыв выполнить 30-й артикул Конституции Беларуси и открыть пограничные переходы для белорусов, «чтобы они могли свободно уезжать и возвращаться в Беларусь».

Сегодня в Литве на трассе Минск-Вильнюс проходит аналогичная акция.

По информации Onliner, еще в минувшую пятницу на пограничном пункте пропуска «Бобровники» — «Берестовица» с польской стороны начался палаточный митинг, организованный белорусской диаспорой в Польше.

Отметим, аналогичная акция состоялась и в Литве на пункте пропуска «Мядининкай» — «Каменный Лог». Так около границы, по некоторым данным, собралось около 200 человек.