ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Лукашенко встретился с главой НОК

08.06.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

И сегодня же глава государства провел рабочую встречу с президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко. Речь шла о состоянии дел в спортивной отрасли в целом, а также о подготовке к предстоящей летней Олимпиаде в Токио. Белорусскими спортсменами завоеваны 98 лицензий. В ближайшее время предстоит определиться с составом национальной команды.

Александр Лукашенко обратил внимание также на популяризацию спорта в стране, на проведение спортивно-массовых мероприятий в регионах.

"Наблюдаю за мероприятиями, которые вы проводите с местными органами власти. Вроде неплохо получается. Людей, говорят, очень много присутствует на них. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокi", который недавно стал настоящим праздником для жителей Орши и гостей города. До этого его провели в Лиде, на очереди Кобрин, Мозырь, Бобруйск, Жодино. Надо продолжать это, - подчеркнул Президент. - Надо в этих городах, которые мы всегда обделяли вниманием, уважить людей и провести мероприятия. Затем будем смотреть на мероприятия другого плана".

Рабочая встреча во Дворце Независимости: не только о спорте

Обсудили не только спортивную тематику, но и проекты в различных сферах, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания президентом Национального олимпийского комитета. Как отметил глава государства, все они должны оставаться на контроле вплоть до завершения. Речь шла также о продолжении взаимодействия со спецподразделениями, которые Виктор Лукашенко курировал на посту помощника Президента по нацбезопасности. Это и бытовые темы, которые касаются семей военнослужащих, и другие возникающие вопросы, которые при необходимости нужно держать в поле зрения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Cегодня глава государства провел рабочую встречу с президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко. Речь шла о состоянии дел в спортивной...
 
Новости дня
Новости политики
 
Протестующие белорусы перекрыли дорогу на границе с Польшей. Акция проходит и в Литве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by