А. Лукашенко встретился с главой НОК

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И сегодня же глава государства провел рабочую встречу с президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко. Речь шла о состоянии дел в спортивной отрасли в целом, а также о подготовке к предстоящей летней Олимпиаде в Токио. Белорусскими спортсменами завоеваны 98 лицензий. В ближайшее время предстоит определиться с составом национальной команды.



Александр Лукашенко обратил внимание также на популяризацию спорта в стране, на проведение спортивно-массовых мероприятий в регионах.



"Наблюдаю за мероприятиями, которые вы проводите с местными органами власти. Вроде неплохо получается. Людей, говорят, очень много присутствует на них. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокi", который недавно стал настоящим праздником для жителей Орши и гостей города. До этого его провели в Лиде, на очереди Кобрин, Мозырь, Бобруйск, Жодино. Надо продолжать это, - подчеркнул Президент. - Надо в этих городах, которые мы всегда обделяли вниманием, уважить людей и провести мероприятия. Затем будем смотреть на мероприятия другого плана".

Рабочая встреча во Дворце Независимости: не только о спорте



Обсудили не только спортивную тематику, но и проекты в различных сферах, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания президентом Национального олимпийского комитета. Как отметил глава государства, все они должны оставаться на контроле вплоть до завершения. Речь шла также о продолжении взаимодействия со спецподразделениями, которые Виктор Лукашенко курировал на посту помощника Президента по нацбезопасности. Это и бытовые темы, которые касаются семей военнослужащих, и другие возникающие вопросы, которые при необходимости нужно держать в поле зрения.