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А. Лукашенко встретился с главой НОК
08.06.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
И сегодня же глава государства провел рабочую встречу с президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко. Речь шла о состоянии дел в спортивной отрасли в целом, а также о подготовке к предстоящей летней Олимпиаде в Токио. Белорусскими спортсменами завоеваны 98 лицензий. В ближайшее время предстоит определиться с составом национальной команды.
Александр Лукашенко обратил внимание также на популяризацию спорта в стране, на проведение спортивно-массовых мероприятий в регионах.
"Наблюдаю за мероприятиями, которые вы проводите с местными органами власти. Вроде неплохо получается. Людей, говорят, очень много присутствует на них. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокi", который недавно стал настоящим праздником для жителей Орши и гостей города. До этого его провели в Лиде, на очереди Кобрин, Мозырь, Бобруйск, Жодино. Надо продолжать это, - подчеркнул Президент. - Надо в этих городах, которые мы всегда обделяли вниманием, уважить людей и провести мероприятия. Затем будем смотреть на мероприятия другого плана".
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