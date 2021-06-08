Владимир Макей встретился с главами дипмиссий ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и Японии

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Владимира Макея с главами дипмиссий Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии и Японии, работающими в Беларуси. По итогам переговоров представительство ЕС в нашей стране опубликовало совместный комментарий.

Главы дипмиссий напомнили Макею о позиции своих правительств в отношении ситуации в Беларуси и о способах достижения мирного и устойчивого разрешения кризиса, который развивается в стране на протяжении последнего времени.

«Дипломаты отметили, что кризис в Беларуси нарастает: усилилось преследование оппозиции, СМИ, гражданского общества и общества в целом, в том числе польской общины в Беларуси», - комментирует представительство ЕС.

Дипломаты спрашивали у Макея планы белорусских властей относительно выполнения требований Конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права

Высказали представители Евросоюза и поддержку в адрес белорусов, призвав:

немедленно прекратить преследования «всех лиц, участвующих в демократическом движении» и независимых СМИ,

немедленно прекратить «произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных»,

немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных,

немедленно расследовать нарушения прав человека и привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию, пыткам, бесчеловечному обращению и незаконным действиям,

начать политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.

Дипломаты сообщили, что в случае, «если власти Беларуси предпримут осязаемые и значительные шаги по обеспечению соблюдения демократических норм в стране», возможно позитивное развитие соответствующих двухсторонних отношений.

Главы миссий надеятся, что белорусские власти позволят коллегам из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США, которых попросили покинуть страну, вернуться в Беларусь.

«По мнению трансатлантического сообщества наций, краеугольными камнями суверенитета является согласие (а не подчинение) граждан, социальная солидарность и безопасность, динамичные институты и свободная пресса», - подытожили в представительстве ЕС.

Ранее

3 июня Государственный департамент США выступил в поддержку возобновления санкций в отношении белорусских предприятий. Там также призвали официальные власти Беларуси провести диалог с демократическими силами. МИД Беларуси уже ответил США.

США возобновили санкции против девяти белорусских предприятий, замороженные в 2015 году. Теперь гражданам Штатов запрещается сотрудничать с данными организациями и их собственностью.