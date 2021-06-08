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Владимир Макей встретился с главами дипмиссий ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и Японии
08.06.2021 16:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Владимира Макея с главами дипмиссий Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии и Японии, работающими в Беларуси. По итогам переговоров представительство ЕС в нашей стране
Главы дипмиссий напомнили Макею о позиции своих правительств в отношении ситуации в Беларуси и о способах достижения мирного и устойчивого разрешения кризиса, который развивается в стране на протяжении последнего времени.
«Дипломаты отметили, что кризис в Беларуси нарастает: усилилось преследование оппозиции, СМИ, гражданского общества и общества в целом, в том числе польской общины в Беларуси», - комментирует представительство ЕС.
Дипломаты спрашивали у Макея планы белорусских властей относительно выполнения требований Конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права
Высказали представители Евросоюза и поддержку в адрес белорусов, призвав:
Дипломаты сообщили, что в случае, «если власти Беларуси предпримут осязаемые и значительные шаги по обеспечению соблюдения демократических норм в стране», возможно позитивное развитие соответствующих двухсторонних отношений.
Главы миссий надеятся, что белорусские власти позволят коллегам из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США, которых попросили покинуть страну, вернуться в Беларусь.
«По мнению трансатлантического сообщества наций, краеугольными камнями суверенитета является согласие (а не подчинение) граждан, социальная солидарность и безопасность, динамичные институты и свободная пресса», - подытожили в представительстве ЕС.
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Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Владимира Макея с главами дипмиссий Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии и Японии, работающими в...
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