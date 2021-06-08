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В МИД РФ прокомментировали идею о переносе площадки переговоров по Донбассу

08.06.2021 19:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн - Sputnik. Изменение места переговоров контактной группы по урегулированию в Донбассе, которого добивается Украина, никак не отразится на нежелании Киева выполнять минские соглашения, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Российская сторона смотрит на это с позиции существа: куда ни пересаживай, к чему стремится украинская администрация, если они не готовы выполнять минские соглашения, то от того, где ведутся переговоры, на этот счет ситуация не изменится", – сказал Грушко.

Он также отметил, что основную проблему на сегодня представляет саботаж выполнения минских соглашений со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его аппарата. 

"Всеми силами. Стремясь сохранить санкции, которые были введены западом против России", – добавил Грушко.

Минские соглашения

Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина намерена искать другой город для проведения переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины. Свою позицию украинские власти объяснили тем, что у страны нет доверия к официальному Минску. Ранее Украина заявляла о том, что возможен перенос площадки переговоров ТКГ в Швецию. 

Позже руководитель делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что больше не поедет в Минск на переговоры по Донбассу. 

Кравчук объяснил свою позицию тем, что Беларусь подотчетна России. По его мнению, сейчас много государств готовы стать переговорной площадкой для трехсторонней группы.

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным еще до этого заявления главы украинской делегации прокомментировал предложения Кравчука перенести площадку переговоров из Минска в Польшу, назвав это "глупостью несусветной". 

"Похоже, что это - поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить их (минские соглашения – Sputnik) окончательно", - добавил российский президент Владимир Путин.

Минск стал переговорной площадкой по Донбассу в 2015 году после того, как в белорусской столице прошел второй саммит нормандского формата с участием глав России, Германии, Франции и Украины. С того времени в Беларуси состоялись десятки заседаний трехсторонней контактной группы и ее подгрупп, на которых принимались важные договоренности о прекращении огня, разведении сил, перемещении граждан и другие.

Конфликт в Донбассе

Вооруженный конфликт в Донбассе разгорелся в апреле 2014 года. В регионе возникли самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР. Киев их не признал. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч трехсторонней контактной группы в Минске. ТКГ с 2014 года приняла три документа по урегулированию ситуации. Но конфликты между сторонами продолжаются до сих пор.

 
Теги: Минск
 
 
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Зеленский всеми силами саботирует выполнение Минских соглашений, чтобы сохранить санкции в отношении России, заявили в МИД РФ.
 
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