Лукашенко считает, что в каждой семье должно быть стрелковое оружие

О намерении производить стрелковое оружие в Беларуси заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом заместителя премьер-министра Юрия Назарова и главу Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.

Доклады были посвящены итогам работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса. На встрече Лукашенко напомнил о важной роли ВПК для Беларуси и необходимости обеспечения ВС современным вооружением.

«Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур», - сказал он. И отметил, что «оборонный сектор - это самые высокотехнологичные производства, сравнимые только с космическими и атомными технологиями».

Он добавил, что «без продвинутых технологий невозможно создать современное оружие».

По его мнению, санкционные угрозы и ограничительные меры Запада не повлияют на работу ВПК. В то же время, как считает он, Беларусь должна иметь и свое производство оружия.

Стрелковое оружие должно быть в каждой семье

«Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться, и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое», - подчеркнул Лукашенко.

«Мы не собираемся кого-то побеждать, - отметил он. - Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи. Без своего стрелкового оружия… Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться».

Он считает, что для организации производства такого оружия Беларуси может быть полезен опыт России. «Близкая нам страна, с которой мы разрабатываем, производим оружие, Россия - она абсолютно не против, чтобы мы по их технологиям разворачивали здесь производство», - отметил белорусский лидер.

Он поинтересовался состоянием дел в разработке перспективных видов вооружений, в частности ракет «Полонез».

Где будут производить

Глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус рассказал, что «коллективный Запад постоянно нагнетает обстановку вокруг Беларуси. Но исторически все предприятия оборонного сектора экономики всегда находились под давлением.

По словам Пантуса, по поручению Лукашенко о создании в Беларуси производства стрелкового оружия и боеприпасов уже сформирован научно-производственный кластер «Устье» в Оршанском регионе.