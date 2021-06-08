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Байден продлил на год санкции против Беларуси
09.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Президент США Джо Байден продлил санкции против Беларуси,
Американский президент во вторник поставил свою подпись под соответствующим постановлением и направил Конгрессу США уведомление об этом. 16 июня истекал очередной годовой период санкций Вашингтона против Минска.
© Sputnik / Виктор Толочко
В документе, подписанном Байденом, говорится что "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
Кроме того, согласно опубликованному постановлению хозяина Белого дома, эти действия "подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии". В Вашингтоне заявляют, что в Беларуси по-прежнему нарушаются права человека, а власть злоупотребляет своими полномочиями.
В этой связи, как следует из текста постановления, Байден и принял решение продлить антибелорусские санкции еще на год.
К слову, аналогичные формулировки в отношении Беларуси использовали и предшественники Байдена - Дональд Трамп и Барак Обама, - продлевая санкции против Минска. Напомним, впервые ограничительные меры против республики были введены в 2006 году, когда Белым домом руководил Джордж Буш-младший.
3 июня этого года американские власти
В ответ на американские санкции в МИД Беларуси
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Очередной годовой период санкций, введенных Вашингтоном против Минска в 2006 году, истекал 16 июня.
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