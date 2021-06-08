Байден продлил на год санкции против Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Президент США Джо Байден продлил санкции против Беларуси, сообщил Белый дом.

Американский президент во вторник поставил свою подпись под соответствующим постановлением и направил Конгрессу США уведомление об этом. 16 июня истекал очередной годовой период санкций Вашингтона против Минска.

В документе, подписанном Байденом, говорится что "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

Кроме того, согласно опубликованному постановлению хозяина Белого дома, эти действия "подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии". В Вашингтоне заявляют, что в Беларуси по-прежнему нарушаются права человека, а власть злоупотребляет своими полномочиями.

В этой связи, как следует из текста постановления, Байден и принял решение продлить антибелорусские санкции еще на год.

К слову, аналогичные формулировки в отношении Беларуси использовали и предшественники Байдена - Дональд Трамп и Барак Обама, - продлевая санкции против Минска. Напомним, впервые ограничительные меры против республики были введены в 2006 году, когда Белым домом руководил Джордж Буш-младший.

3 июня этого года американские власти возобновили рестрикции в отношении девяти белорусских госпредприятий : "Белнефтехим", "Белнефтехим США", "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно". В Вашингтоне объяснили свои действия нарушением прав человека в Беларуси.

В ответ на американские санкции в МИД Беларуси заявили об ответных мерах , назвав действия Вашингтона "недружественным выпадом".

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