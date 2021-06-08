Россия будет удовлетворять запросы авиакомпаний, облетающих Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн - Sputnik. Россия будет удовлетворять запросы европейских компаний, облетающих территорию Беларуси, однако такие решения требуют серьезной проработки, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы, естественно, будем удовлетворять запросы, но это не решается щелчком пальцев, как пытаются представить некоторые наши партнеры, которые сначала принимают определённое решение, но, видимо, не могут хотя бы продумать на два шага вперёд свои действия", – сказал Грушко.

Он подчеркнул, что при согласовании маршрутов учитывается множество аспектов, речь не только о летной безопасности, но и о безопасности аэропортов.

"Надо выделать новые тайм-слоты, новые расписания, каким-то образом группировать эти маршруты, обеспечивать их сопровождение диспетчерами. Это сложное дело", – добавил Грушко.

Угрозы для пассажиров

"Удивительно прежде всего то, что все санкционные решения были приняты еще до завершения надлежащего расследования, которое было запущено в ИКАО. Там есть профессиональная процедура, ситуация рассматривается со всех точек зрения – с точки зрения обеспечения безопасности", – сказал Грушко.

При этом само решение некоторых европейских авиакомпаний облетать воздушное пространство Беларуси создает угрозы для пассажиров, отметил он.

Он отметил, что "был налаженный маршрут, безопасный, сотни, тысячи самолетов каждый день пересекали воздушное пространство Беларуси – с точки зрения маршрутов это был такой европейский хаб".

"А теперь они сами себя лишают этого преимущества, в том числе и в сфере экономики, потому что облет территории Беларуси – это дело дорогое", – сказал Грушко.

Инцидент с Ryanair

Поводом для ограничительных мер в отношении Минска стал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair, 23 мая летевшего из Афин в Вильнюс. Авиалайнер сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

В результате был задержан находившийся на борту экс-главред признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России Софья Сапега.

В ЕС осудили вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair и призвали ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси.

Однако международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) разделять политику и тему авиационной безопасности после инцидента с Ryanair и отменить запрет на полеты над Беларусью.

Авиакомпании "Белавиа" пришлось приостановить рейсы в ряд европейских стран, а также США. Минск, как заявляют эксперты, может пожаловаться на происходящее в ИКАО - из-за нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.

В ИКАО сообщили, что проведут расследование инцидента , первые итоги планируется подвести к 25 июня.

Как заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, республика готова отстаивать свои права в судебном порядке.

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