Боррель: ЕС учтет, что Россия поддерживает Лукашенко

На предстоящем саммите по отношениям с Россией Евросоюз учтет поддержку Москвой официального Минска. ЕС завершает подготовку пакета санкций против лиц, причастных к принудительной посадке рейса Ryanair в Минске.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель рассказал, что Евросоюз завершает подготовку санкций против представителей белорусской власти, причастных к посадке Ryanair, и ограничения будут введены в ближайшие дни.

«Вместе с Еврокомиссией мы начали подготовку экономических санкций. Эти санкции будут приняты во время следующей встречи Совета министров ЕС по иностранным делам относительно критически важных секторов белорусской экономики», - прокомментировал Боррель.

Он надеется, что представители стран-членов ЕС будут единогласны в вопросе введения санкций.

«Я согласен со всеми вами, что перед нами диктатор. Я согласен со всеми вами, что он (прим. - Александр Лукашенко) пользуется поддержкой России. Я согласен со всеми вами, что мы должны продолжать оказывать давление и использовать все наши возможности и инструменты для поддержки гражданского общества в Беларуси», - заявил Боррель.

В Европейском союзе обратили внимание, что сейчас Москва в очередной раз оказала поддержку властям Беларуси и возобновила грант в $500 млн Минску, а российская поддержка очень важна для Александра Лукашенко.

«Совет Европейского союза учтет это, когда на предстоящем заседании будет обсуждать наши отношения с Россией», - сказал Жозеп Боррель.

Ранее

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту оказался редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.