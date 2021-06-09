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Боррель: ЕС учтет, что Россия поддерживает Лукашенко
09.06.2021 09:35 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
На предстоящем саммите по отношениям с Россией Евросоюз учтет поддержку Москвой официального Минска. ЕС завершает подготовку пакета санкций против лиц, причастных к принудительной посадке рейса Ryanair в Минске.
Об этом
Боррель рассказал, что Евросоюз завершает подготовку санкций против представителей белорусской власти, причастных к посадке Ryanair, и ограничения будут введены в ближайшие дни.
«Вместе с Еврокомиссией мы начали подготовку экономических санкций. Эти санкции будут приняты во время следующей встречи Совета министров ЕС по иностранным делам относительно критически важных секторов белорусской экономики», - прокомментировал Боррель.
Он надеется, что представители стран-членов ЕС будут единогласны в вопросе введения санкций.
«Я согласен со всеми вами, что перед нами диктатор. Я согласен со всеми вами, что он (прим. - Александр Лукашенко) пользуется поддержкой России. Я согласен со всеми вами, что мы должны продолжать оказывать давление и использовать все наши возможности и инструменты для поддержки гражданского общества в Беларуси», - заявил Боррель.
В Европейском союзе обратили внимание, что сейчас Москва в очередной раз оказала поддержку властям Беларуси и возобновила грант в $500 млн Минску, а российская поддержка очень важна для Александра Лукашенко.
«Совет Европейского союза учтет это, когда на предстоящем заседании будет обсуждать наши отношения с Россией», - сказал Жозеп Боррель.
Ранее
23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту оказался редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, он
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На предстоящем саммите по отношениям с Россией Евросоюз учтет поддержку Москвой официального Минска. ЕС завершает подготовку пакета санкций против лиц,...
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