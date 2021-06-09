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Москва готова к честному разговору: Лавров о встрече Путина и Байдена

09.06.2021 10:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Москва готова к честному разговору, но завышенных ожиданий или иллюзий по поводу предстоящей встречи лидеров РФ и США в Женеве нет.

"У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит", – сказал Лавров на "Примаковских чтениях".

По его словам, современное мироустройство – это сумма договоренностей стран-победительниц во Второй мировой войне. И Россия будет возражать против тех, кто намерен подвергать сомнению итоги этих договоренностей.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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У России нет сверхдержавных амбиций и желания навязать свою повестку миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
 
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