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Россиянка София Сапега написала первое письмо из СИЗО КГБ
09.06.2021 11:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июня – Sputnik. Россиянка София Сапега написала первое письмо из СИЗО КГБ, оно было отправлено родителям 3 июня, сообщает Telegram-канал "RT на русском".
Три письма пришли одновременно
Девушка опасается, что выйдет "никем и абсолютно ненужной обществу", а также сожалеет, что не защитила диссертацию.
Россиянка призналась, что не знает точного времени и ориентируется только по колоколам. Каждый час они отбивают определенное время.
"В зеркале себя не видела с 25-го числа, поэтому состояние кожи определяю руками, это даже забавно. Кстати, зеркало не принимали, потому что оно было не таких параметров", – пишет София.
По некоторым данным, родители получили от дочери одновременно три письма, которые были отправлены в разные дни.
Отец арестованной россиянки Сергей Дудич рассказал
"Просит нас писать ей, просит, чтобы друзья писали", – отметил Дудич.
Мужчина также сообщил, что дочь не высказывает жалоб на здоровье, ее ежедневно посещает доктор, в том числе "дает успокоительное, глюкозу, для аппетита".
Отец арестованной россиянки подчеркнул, что София не говорила плохого о Протасевиче, о его интервью государственному телевидению она знает.
Кто такая Сапега
Софию Сапегу задержали вместе с экс-главредом Telegram-канала "Нехта" (признанного в Беларуси экстремистским) Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Девушку арестовали на два месяца по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений в августе-сентябре 2020 года.
© Sputnik / Виктор Толочко
Консул РФ в Беларуси посетил россиянку лишь однажды. По словам матери девушки Анны Дудич, это случилось через два дня после задержания.
Меж тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова
Ранее в эфире телеканала СТВ было представлено видео, в котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", публикующего личные данные силовиков. Этот сервис, как и его региональные версии, также признаны в Беларуси экстремистскими.
Напомним, защитник россиянки
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Задержанная в Минске подруга Романа Протасевича София Сапега в письме родным рассказала подробности нахождения под стражей, а также о своих опасениях.
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