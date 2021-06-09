Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июня – Sputnik. Россиянка София Сапега написала первое письмо из СИЗО КГБ, оно было отправлено родителям 3 июня, сообщает Telegram-канал "RT на русском".

Три письма пришли одновременно

Девушка опасается, что выйдет "никем и абсолютно ненужной обществу", а также сожалеет, что не защитила диссертацию.

Россиянка призналась, что не знает точного времени и ориентируется только по колоколам. Каждый час они отбивают определенное время.

"В зеркале себя не видела с 25-го числа, поэтому состояние кожи определяю руками, это даже забавно. Кстати, зеркало не принимали, потому что оно было не таких параметров", – пишет София.

По некоторым данным, родители получили от дочери одновременно три письма, которые были отправлены в разные дни.

Отец арестованной россиянки Сергей Дудич рассказал РИА Новости , что в первых письмах дочь обращается с бытовыми просьбами о необходимости передать определенные вещи.

"Просит нас писать ей, просит, чтобы друзья писали", – отметил Дудич.

Мужчина также сообщил, что дочь не высказывает жалоб на здоровье, ее ежедневно посещает доктор, в том числе "дает успокоительное, глюкозу, для аппетита".

Отец арестованной россиянки подчеркнул, что София не говорила плохого о Протасевиче, о его интервью государственному телевидению она знает.

Кто такая Сапега

Софию Сапегу задержали вместе с экс-главредом Telegram-канала "Нехта" (признанного в Беларуси экстремистским) Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Девушку арестовали на два месяца по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений в августе-сентябре 2020 года.

Консул РФ в Беларуси посетил россиянку лишь однажды. По словам матери девушки Анны Дудич, это случилось через два дня после задержания.

Меж тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила , что посольство РФ в Минске получило от белорусских властей многократное разрешение на посещение Софии Сапеги.

Ранее в эфире телеканала СТВ было представлено видео, в котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", публикующего личные данные силовиков. Этот сервис, как и его региональные версии, также признаны в Беларуси экстремистскими.

Напомним, защитник россиянки заявлял о панических атаках у девушки, находящейся в СИЗО КГБ.

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