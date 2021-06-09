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Отменен указ Трампа о запрете в США приложений TikTok и WeChat

09.06.2021 18:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Белый дом принял решение отменить указ эск-президента США Дональда Трампа о запрете на территории страны WeChat и TikTok.

Новый принятый документ также отменяет указ Трампа в отношении других приложений и ПО, разработанных в Китае.

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена планирует провести проверку приложений, созданных в КНР, на предмет того, представляют ли они угрозу для национальной безопасности, политики и экономики Штатов.

Как сообщили в Белом доме, только после этого министр торговли должен принять необходимые меры.

Администрация Дональда Трампа обвиняла соцсеть TikTok в том, что это приложение может передавать данные граждан США китайским властям. В то же время владелец приложения – компания ByteDance – эти обвинения категорически отрицала. В августе прошлого года Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", согласно которому давался месяц на прекращение в американской юрисдикции всех сделок с ByteDance. Суды в Штатах неоднократно блокировали запрет властей на работу приложения в стране.

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Теги: Минск
 
 
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Администрация действующего президента США Джозефа Байдена планирует провести проверку приложений, созданных в КНР.
 
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