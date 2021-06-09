Донбасс Украине не нужен, исходя из стратегии Киева в переговорах - Грызлов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Украинская сторона продолжает откровенно блокировать и саботировать работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.

В среду, 9 июня, состоялась очередная встреча ТКГ.

"Украинская сторона продолжает откровенно блокировать и саботировать работу в контактной группе", - сказал Грызлов журналистам по итогам состоявшихся переговоров.

Он пояснил, что "Киев стремится навязать обсуждение надуманных организационных и технических вопросов с целью не допустить принятия решений по существу, не допустить урегулирования конфликта в Донбассе".

Донбасс Украине не нужен

Вместе с тем, по словам Грызлова, украинская сторона в ТКГ в закрытом формате заявляет о приверженности минским соглашениям.

Как отметил Грызлов, Киев упорно держит в секрете от Донбасса свое видение будущих условий мирного политического урегулирования и не начинает диалог о будущем режиме сосуществования Донецка, Луганска и Украины.

"При этом все слышат публичные высказывания представителей Украины о том, что минские соглашения – это "удавка на шее Украины", что Донбасс – это "раковая опухоль". Тем не менее, в рамках переговоров в контактной группе в закрытом формате украинские представители заявляют о приверженности минским соглашениям", - сказал Грызлов.

Он добавил, что, таким образом, позиция Киева всегда имеет двойное дно, то есть кулуарно подтверждается приверженность минским соглашениям, публично высказывается прямо противоположная позиция, а практические действия соответствуют публичным заявлениям.

Исходя из переговорной стратегии Киева, Донбасс Украине не нужен, истинные намерения украинских властей - отторжение Донбасса и заморозка конфликта, считает Грызлов. Он отметил, что в этой связи необходима максимальная открытость переговорного процесса.

"Международная и прежде всего украинская общественность должны понимать, какие позиции занимает киевское руководство. Украина препятствует этому, скрывая свою истинную позицию", - добавил Грызлов.

Постпред РФ в ТКГ обратил внимание, что в последние недели наблюдается значительное снижение числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе, а украинские обстрелы на линии соприкосновения носят управляемый характер и возникают с учетом политпроцессов на Украине.