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Н. Кочанова: В Беларусь готовится визит премьер-министра Казахстана
09.06.2021 20:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и подтвердили: оба государства являются давними и надежными партнерами, а взаимная заинтересованность в укреплении политических, экономических и культурных связей год от года только растет.
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым. Стороны обсудили перспективы развития...
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