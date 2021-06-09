Н. Кочанова: В Беларусь готовится визит премьер-министра Казахстана

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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и подтвердили: оба государства являются давними и надежными партнерами, а взаимная заинтересованность в укреплении политических, экономических и культурных связей год от года только растет.



Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я буквально сегодня имела разговор с первым вице-премьером Николаем Геннадьевичем Снопковым, который возглавляет межправкомиссию. Он говорил о том, что сейчас отрабатывается на самом высоком уровне дорожная карта сотрудничества, готовится визит премьер-министра. Но прежде всего мы ждем с ответным визитом, конечно, руководителя Казахстана, потому что такие встречи очень важны и знаковы как для одной, так и для другой страны и для нашего сотрудничества в целом.

Аскар Бейсенбаев в свою очередь подтвердил, что его страна готова ко всемерному расширению экономического сотрудничества. Кризис, связанный с COVID, ударил по всем и преодолеть его последствия получится лишь сообща.



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