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Н. Кочанова: В Беларусь готовится визит премьер-министра Казахстана

09.06.2021 20:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с послом Казахстана в Беларуси  Аскаром Бейсенбаевым. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и подтвердили: оба государства являются давними и надежными партнерами, а взаимная заинтересованность в укреплении политических, экономических и культурных связей  год от года только растет.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я буквально сегодня имела разговор с первым вице-премьером Николаем Геннадьевичем Снопковым, который возглавляет межправкомиссию. Он говорил о том, что сейчас отрабатывается на самом высоком уровне дорожная карта сотрудничества, готовится визит премьер-министра. Но прежде всего мы ждем с ответным визитом, конечно, руководителя Казахстана, потому что такие встречи  очень важны и знаковы как для одной, так и для другой страны и для нашего сотрудничества в целом.
Аскар Бейсенбаев в свою очередь подтвердил, что его страна готова ко всемерному расширению экономического сотрудничества. Кризис, связанный с COVID, ударил по всем и преодолеть его последствия получится лишь сообща.

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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с послом Казахстана в Беларуси  Аскаром Бейсенбаевым. Стороны обсудили перспективы развития...
 
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