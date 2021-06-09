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Европарламент составил проект резолюции по Беларуси
10.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Депутаты Европейского парламента после дебатов по ситуации и отношениям с Беларусью обсудили проект соответствующей резолюции.
В ней, в частности, предлагается, призвать к ограничению доступа белорусских дипломатов в здания ЕП в Брюсселе, а также пересмотреть обмен информацией с посольством Беларуси.
Кроме того, депутаты в резолюции продолжили провести международную конференцию "Будущее демократической Беларуси" – для разрешения политического кризиса в республике. Предполагается, что она сможет пройти под эгидой ЕС с участием представителей финансовых международных институтов, государств – членов G7, стран Евросоюза и различных международных организаций.
Новые санкции и SWIFT
Европарламентарии призвали Совет ЕС расширить список юридических и физических лиц, попадающих под санкции ЕС, – за счет тех, кто причастен к
Депутаты полагают, что секторальные экономические ограничительные меры должны затронуть нефтяной и нефтеперерабатывающий сектора, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность республики. Предлагается также запретить зарегистрированным в ЕС компаниям сотрудничать с Беларусью.
Среди инициатив ЕП – рассмотрение вопроса о временной приостановке участия Беларуси в платежной банковской системе SWIFT.
Санкции Запада в отношении Минска
Как заявил ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза придется согласовать новый режим, и на это нужно время. При этом, по словам Борреля, четвертый пакет персональных
Планируемые ограничения Евросоюза – реакция на экстренную посадку 23 мая в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.
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Депутаты Европарламента проголосуют по проекту резолюции по Беларуси в четверг, однако это решение не будет являться обязательным для стран ЕС.
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