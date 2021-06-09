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"Подлость невиданная": Захарова о заявлениях Тихановской в Конгрессе США
10.06.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Конгрессе США, где прозвучали заявления о введении санкций против основных предприятий республики.
"На этих предприятиях белорусы работают! Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт?!", - возмутилась Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она также выразила сомнение, что американские власти еще не продумывали такой санкционный сценарий в отношении белорусских заводов.
"Или американские санкции против белорусских предприятий уже готовы, и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит "многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары?" - задалась вопросом представитель МИД РФ.
Захарова назвала заявление Тихановской о санкциях "подлостью невиданной".
Напомним, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская сегодня выступала по видеосвязи в Конгрессе США. Она призвала американские власти ввести санкции в отношении ведущих предприятий республики, в том числе "Беларуськалия" и Мозырского НПЗ. По ее словам, эти заводы финансируют режим. Как заявила Тихановская, введение санкций может "стать толчком для начала транзита власти".
Также экс-кандидат в президенты призвала США поднять тему ситуации в Беларуси на предстоящих саммитах G7, НАТО, США-ЕС, а также на встрече президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
Санкции США в отношении Беларуси
Напомним, президент США Джо Байден 8 июня на год
В документе говорится что "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
Кроме того, согласно опубликованному постановлению главы Белого дома, эти действия "подрывают демократические процессы и институты в Беларуси". В Вашингтоне заявляют, что в стране по-прежнему нарушаются права человека, а власть злоупотребляет своими полномочиями.
Отметим, что 3 июня американские власти возобновили рестрикции
В ответ на американские санкции
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Выступая по видеосвязи перед конгрессменами, экс-кандидат в президенты призвала американские власти ввести санкции против крупных предприятий республики.
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