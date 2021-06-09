Путин высказался о форме сборной Украины для Евро-2020

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что его не задел дизайн новой формы сборной Украины по футболу с очертаниями Крыма, так как новизвы в позиции Киева нет.

На футболках украинских футболистов на чемпионате Европы будут нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также очертание Украины с Крымом в составе. УЕФА утвердил форму сборной Украины для участия в турнире.

"Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение", - продолжил он.

По словам президента РФ, украинские власти не признают этот референдум. "Эта позиция нам хорошо известна, новизны никакой здесь нет", – подчеркнул Путин.

Уродливый законопроект Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.

Комментируя законопроект украинского коллеги, президент РФ заметил, что негативно относится к идее Зеленского. "Разумеется, отрицательно, как еще к этому относиться", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как он относится к инициативе президента Украины и отношению к русскоязычному населению.

Далее он напомнил, как возникла Украина как государство. "Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав Российского государства или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году после Ярославской Рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, а это, выражаясь сегодняшним языком, три области, так вот эти люди считали и называли себя русскими и православными", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что все это в есть документах, эти документы лежат в архивах.

Путин добавил, что украинский законопроект о коренных народах стал мощным ударом по русским.

"Никто не захочет быть людьми второго сорта, я уже не говорю о дискриминации по языку и по другим составляющим нормальной жизни человека, но это приведет к тому, что сотни тысяч, а может, миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому", - сказал Путин.

"Вообще само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее - это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что подумает о написании статьи насчет коренных народов, в том числе на Украине.

Касательно реакции западных стран на законопроект Зеленкского, Путин предположил, что ее не будет, поскольку Украину рассматривают все больше в мире как антипод России и предпочитают ее не задевать.

Есть о чем поговорить с Зеленским

Российский президент считает, что ему есть о чем поговорить с Зеленским. По словам Путина, в первую очередь стороны могли бы обсудить проблемы двусторонних отношений России и Украины, а не международная безопасность.

"И сейчас дело даже не в этом уродливом проекта закона (о "коренных народах" Украины - Sputnik), а дело в том, что когда мы спросили на уровне администраций, о чем предполагается поговорить (на возможной двусторонней встрече), мы получили ответ…и в целом предлагалось поговорить о международной безопасности", - сказал Путин.

"Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность для всех, в том числе и для России и Украины. Но мне думается, что в наших двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - добавил он.

Говоря о взаимоотношениях Киева и Донбасса, президент России подчеркнул: "Это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми Донбасса. Так прописано в Минских соглашениях, и под ними стоят подписи непризнанных республик - ЛНР и ДНР. Более того, тогдашний президент Украины Петр Порошенко настаивал, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух непризнанных республик".

"А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать", - добавил Путин.

"Желания исполнять Минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет", - заключил он.